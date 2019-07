OnePlus omylem spamoval uživatele. Na telefony jim zasílal nesmyslné notifikace

Kuriózní situaci zažili v posledních dnech majitelé vlajkového smartphonu OnePlus 7 Pro. Na jejich telefonech totiž začaly opakovaně vyskakovat notifikace s nesmyslnými slovy napsané v latince nebo s čínskými znaky. Twitter se tedy rychle zaplnil spekulacemi, zda telefony nemají nějakou bezpečnostní chybu a nedošlo k jejich napadení.

Did @oneplus just get hacked? What's up with these push notifications? Anyone else? pic.twitter.com/0Kox7AKosd