OnePlus se vrhne do střední třídy. Nord Lite přinese mamutí baterii za atraktivní cenu

Už před představením OnePlus Nord se mluvilo o tom, že půjde o celou novou řadu, která bude nakukovat do nižších cenových pater. Teď unikají informace o druhém zástupci, který firma interně nazývá Clover, do prodeje zřejmě půjde jako OnePlus Nord Lite.

Mělo by jít o nejlevnější smartphone značky, mluví se o ceně 200 dolarů (cca 5 500 Kč). Za ni má nabídnout 6,52" IPS displej s rozlišením HD+ a pohánět jej bude nový Qualcomm Snapdragon 460 doplněný o 4 GB RAM a 64GB úložiště včetně možnosti rozšíření paměťovou kartou. Z výbavy nejvíce zaujme baterie o masivní kapacitě 6 000 mAh s podporou 18W dobíjení.

Počítat máme s trojitým fotoaparátem s rozlišením 13+2+2 Mpx, jejich konfigurace zatím není známá. Radost mnohým udělá také zachovaný 3,5mm jack. Telefon by měl na trh dorazit na podzim a měla by se podívat i do ČR.

Zdroj: AndroidCentral