OnePlus vkročí do segmentu chytrých hodinek. Představí je začátkem roku 2021

Pete Lau, ředitel společnosti OnePlus, na svém Twitteru potvrdil, že brzy dojde k představení chytrých hodinek s logem 1+. A to po pěti letech od doby, kdy výrobce s představou hodinek koketoval natolik, že vzniklo i několik designových návrhů. Ovšem tehdy je šéfové firmy zametli pod stůl a soustředili se na smartphony. Začátkem příštího roku by však měla nastat velká změna. OnePlus se mimo smartphonů konečně vydá i do segmentu chytrých hodinek.

Chytré hodinky má dnes ve svém portfoliu snad každý významnější mobilní výrobce, nás však bude zajímat to, zda OnePlus vsadí na Wear OS nebo se pustí do neprobádaných vod a vsadí na jiný či výrazně upravený operační systém?

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj