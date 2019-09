Online přenos: Apple dnes představuje iPhone 11 a haldu dalších novinek

Pro Applisty nejdůležitější akce roku, ale na novinky se jistě rád podívá každý fanda technologií. Hlavní body programu jsou jasné: trojice iPhonů, nové Apple Watch, tracker, facelift iPadu, MacBooků a řada drobnějších novinek. Všechno jsme podrobně shrnuli tady:

V tomto online zpravodajství vás provedeme od drbů přes celodenní informační úniky až po večerní premiéru. Keynote začíná v 19:00, sledujte ji s námi.

12:00 Všechny pozvánky na jedné hromadě

Aktualizovali jsme loňský souhrn pozvánek na keynotes, podívejte se:

11:15 Kostka je zpět

Ne náhodou se těsně před keynote vrací jedna důležitá část applího vesmíru, dlouhou dobu renonstruovaná prodejna s ikonickou skleněnou kostkou na newyorkské 5th Avenue. Co říkáte na ty barvy?



Fotku (a řadu pár dalších) zveřejnil Quartz

10:52 Stejné ceny jako loni

Apple Insider s odvoláním na informace od taiwanského operátora píše, že ceny letošních iPhonů budou stejné jako loni. To je příjemné překvapení, protože základní paměť modelů Pro by měla být dvojnásobná! Že by si Apple opravdu odustil alespoň optické zvýšení ceny u nejvyššího modelu? Uvidíme večer...

10: 38 Co s vámi dělá foťák?



Viděli jste naše fotky z IFA? Už tu byla řada mobilů s více objektivy, poskládané byly různými způsoby, ale řešení od Applu asi ceny za design dostávat nebude. Pořád je tu ale šance, že skutečnost bude hezčí než tyhle makety...

10:25 Bez čísel!

Mark Gurmann z Bloombergu právě tweetnul označení, která podle jeho informací dostanou dnešní iPhony: iPhone 11, iPhone Pro, iPhone Pro Max.

10:05 Poprvé na YouTube

Kde jsou ty časy, kdy byla keynote jen pro vyvolené? Apple postupně uvolňoval pravidla a dnešní akce pojede na YouTube, takže se na ni může bez komplikací podívat kde kdo.