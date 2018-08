Operátor zahájil předobjednávky herního Asusu ROG Phone. Levný tedy zrovna není

Specializovaný herní smartphone Asus ROG Phone se blíží k datu svého uvedení na trhu. Tomu by podle informací finského operátora Telia mělo dojít v druhé polovině září. Operátor už zároveň na svých stránkách zahájil předprodej zařízení. Pokud si jej koupíte bez splátek a bez dotací, zaplatíte baťovských 999 eur. Přepočtem podle aktuálního kurzu koruny se dostáváme na částku 25 600 Kč.

To jistě není málo, na druhou stranu pokud vzpomeneme na půldruhého roku starý model Asus Zenfone AR a jeho startovací českou cenovku 25 tisíc korun, není to od Asusu ani žádný ústřel do vesmíru. Výrobce si vyšší cenu může snadno odůvodnit špičkovým hardwarem (Snapdragon 845, 8 + 128 GB paměti, chladicí okruh, speciální senzorová tlačítka AirTrigger pro ovládání her).

Teď už zbývá jen otázka, zda se na český trh nedostane novinka opět s půlročním zpožděním, jako u zmíněného modelu Zenfone AR. Odpověď zatím neznáme.