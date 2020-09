Operátoři hrozí, že ČR bude mít nejhorší 5G v Evropě. Některé kmitočty přitom nevyužívají

Tři největší čeští operátoři se prostřednictví své Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) ozývají s další výhradou proti již probíhající aukci kmitočtů pro 5G sítě. Podle jejich tvrzení prý České republice hrozí, že bude mít nejhorší 5G sítě v celé Evropě a začne technologicky zaostávat.

Důvodem má být omezení šířky pásma pro stávající hráče v pásmu 3,5 GHz, které v podmínkách aukce stanovil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Regulátor dovoluje současným operátorům v pásmu 3,5 GHz vydražit maximálně 60MHz úsek. Operátoři se odvolávají na usnesení Evropské komise, která doporučuje za technologicky ideální šířku 80 až 100 MHz.

Šířka pásma je stěžejní parametr pro kapacitu všech mobilních sítí. Díky technologii 5G lze pásmo efektivněji využít a dosahovat tak vyšší kapacity i rychlostí pro jednotlivé připojené uživatele. Pokud by nebyla vyhrazena dostatečná šířka, nebude potenciál 5G využit a proklamovaným přenosovým rychlostem 1 Gbit/s by se uživatelé ani nepřiblížili. To ovšem aukce ošetřuje – minimální prodaný příděl bude 40 MHz a maximální pro nové hráče 100 MHz. Stávající operátoři (resp. současní držitelé přídělů v pásmu 3,7 GHz) mají limit 60 MHz.

V ČR už se část frekvencí pro 5G dražila

Zde je potřeba upozornit na poměrně nepřesné ztvárnění grafiky (zdrojem je Cullen International) a zbytečné strašení veřejnosti stávající operátorskou trojkou. Graf totiž nezohledňuje již proběhlou aukci kmitočtů 3,7 GHz, se kterou ČTÚ zbytek Evropy předběhl a která bez většího zájmu veřejnosti proběhla už v roce 2017. V ní získal Vodafone a O2 každý po 40 MHz, dále poskytovatel Poda 40 MHz a menší operátor Nordic Telecom dokonce 80 MHz.

T-Mobilu se tehdy nelíbila požadovaná cena a z aukce se stáhl s odůvodněním, že nemusí nakupovat za každou cenu. Ve světle podmínek současné aukce pro blízké 3,5 GHz pásmo, které se bude dát se 3,7 GHz agregovat a získat tak větší požadovanou šířku, se jeho tři roky staré rozhodnutí ukazuje jako velká strategická chyba – na rozdíl od O2 a Vodafonu totiž bude muset T-Mobile v této aukci vydražit celých maximálně nabízených 60 MHz.

Vzhledem k tomu, že doporučení Evropské komise o ideální šířce pásma pro 5G se vztahuje na celý interval 3,4 až 3,8 GHz, je potřeba do grafu započítat i již rozdělené příděly 3,7 GHz, i přesto, že na těchto frekvencích někteří operátoři dosud žádné služby neposkytují. ČTÚ v této souvislosti poukazuje na to, že operátoři plně nevyužívají všechny přidělené kmitočty a že v příštích letech efektivní využívání přídělů podrobněji přezkoumá.