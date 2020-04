Operátoři investují do opatření souvisejících s koronavirem přes miliardu korun

Trojice tuzemských operátorů O2, T-Mobile a Vodafone sdružených pod hlavičkou Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) se zavázala k pomoci české ekonomice v době koronavirové pandemie. Dohromady by operátoři do krizových opatření měli investovat zhruba miliardu korun. Půjde o pomoc státu, zákazníkům, ale i náklady na zajištění infrastruktury před zvýšeným digitálním provozem.

Na společném jednání s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) operátoři představili základní mantinely své podpory a zavázali se, že v podpoře státu i obyvatel v boji s virovou infekcí budou pokračovat. Konkrétní opatření zahrnují například zajištění kritické infrastruktury státu a bezproblémového chodu sítí, úlevy občanům i firmám, a také investice do zajištění podnikání v nestandardních podmínkách.

Posílení sítí a zvýhodnění služeb

„Málokdo si uvědomuje, že přesun velké části české ekonomiky do online prostředí by bez konektivity a služeb poskytovaných operátory vůbec nebyl možný,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS a doplňuje: „Pomoc, kterou operátoři poskytli veřejnosti, i státu v posledních třech týdnech přesáhla hodnotu jedné miliardy korun. Navíc už nyní vidíme, že operátoři musí do svých sítí v zájmu udržení kvality připojení významně investovat, a v následujících měsících tomu rozhodně nebude jinak.“

Prvním závazkem je zaměření na zajištění fungování telekomunikačních sítí a služeb kritické infrastruktury státu v době krize. České telekomunikační sítě zaznamenaly v důsledku nouzového stavu výrazný nárůst provozu. Operátoři posilují kapacity sítí tak, aby zajistili jejich bezpečný provoz. Pro stát zajišťují funkční spojení mezi orgány veřejné moci, krizovými a záchrannými složkami.

Dalším pilířem podpory Česka je aktivní pomoc operátorů všude tam, kde mohou přispět ke zpomalení šíření nákazy nebo k vyrovnání se s následky současných omezení, jako je například práce z domova. Operátoři uvedli speciální zvýhodněné balíčky, jako jsou neomezené datové služby, výhodné volání či kredit zdarma pro předplacené karty (nabídka se liší dle jednotlivých operátorů), a to nejen v Česku, ale i pro spoluobčany v zahraničí.