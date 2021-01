Operátoři nabízejí vládě IT poradenství a vysvětlují, jaký je rozdíl mezi ověřovacími a silvestrovskými SMS

Roztržku mezi vládou a operátory zažehlo nařčení některých členů vlády, že za komplikace s registracemi k očkování mohlo pomalé rozesílání SMS s PIN kódy ze strany operátorů. Ti se ale ohradili, že stát si u nich zvýšenou kapacitu na SMS přenos předem neobjednal, ani je o termínu startu rezervací oficiálně neinformoval.

Operátoři sdružení do Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) teď státu chtějí podat pomocnou ruku. Nabízejí vládě možnost konzultovat nejrůznější aspekty provozu informačních systémů, včetně principu fungování call center i rozesílání ověřovacích SMS se zkušenými odborníky na telekomunikace. Operátoři jsou v případě zájmu ze strany vlády schopni poskládat tým odborníků během 24 hodin.

Jako příklad své pomoci už nyní uvádí APMS nasazení posílených technologií, které udržují v provozu informační koronavirovou linku 1221. Systém umožňuje do procesu telefonické registrace pouštět pouze tolik hovorů, které jsou schopni operátoři linky 1221 na call centru fyzicky odbavit. Ostatní uživatelé vyslechnou hlasové doporučení využít objednávky na očkování prostřednictvím registračního webu.

Ověřovací SMS nejsou to stejné jako SMS na Silvestra

Operátory nadzvedla ze židle argumentace některých členů vlády, že když jejich sítě běžně zvládají nápor SMS zpráv na Silvestra, měli si poradit i se zvýšenou zátěží při zahájení registrací na očkování. APMS upozorňuje, že i když se oba případy SMS tváří jako běžné textovky, technicky jde o dva odlišné produkty – konkrétně standardní SMS a hromadnou SMS. Hlavní rozdíl je v kvalitativních parametrech služby, zejména v garanci doručení zprávy na koncové zařízení zákazníka v požadovaný čas.

Standardní SMS

O Silvestrovských oslavách lidé běžně posílají desítky milionů SMS, a to v režimu P2P, tedy z telefonu na telefon. V tu chvíli ale nikdo neočekává, že taková SMS dojde na druhý telefon okamžitě, pár sekund po odeslání. Zpráva ve většině případů dorazí v řádu jednotek minut, ale rychlost doručení není garantovaným parametrem služby. Zpráva se odešle z telefonu odesílatele do SMS centra, a to ji zpracuje a odešle na číslo příjemce, až to zátěž sítě dovolí.

Hromadné SMS

Služeb hromadných SMS využívají hlavně banky či provozovatelé informačních systémů, kde je vyžadován vyšší stupeň zabezpečení pro ověření identity přihlašovaného uživatele.​ Tomuto způsobu komunikace se někdy také říká A2P, tedy posílání z aplikace na telefon. Zákazník (zde tedy myšleno banka nebo instituce) od začátku požaduje, aby ověřovací SMS došla na mobil uživatele v řádu desítek sekund.

Když provozovatel informačního systému službu hromadných SMS objednává, je základním parametrem jeho objednávky i předpokládaná hustota provozu, resp. propustnost určitého počtu SMS za sekundu. Dodavatel služby hromadných SMS potřebuje vědět, zda o ověřování budou žádat stovky, tisíce anebo statisíce uživatelů za hodinu. Když tento parametr objednavatel dokáže odhadnout, může operátor službu korektně nakonfigurovat a neohrozit tak provoz jiných služeb.