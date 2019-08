Operátoři nesouhlasí s výhradami proti sdílení sítí. Pro 5G prý bude nezbytné

Evropská komise (EK) dnes zveřejnila výsledky předběžného šetření, které má vyhodnotit škodlivost dopadů dohody o sdílení sítí českých operátorů O2 a T-Mobile na tržní soutěž. Námitku proti sdílení sítí vznesl k EK třetí operátor Vodafone, který ale sám ještě v roce 2014 o podobnou dohodu s konkurencí usiloval. Jenže O2 a T-Mobile se nakonec dohodli spolu a Vodafone zůstal „sám jako kůl v plotě“.

Vzhledem k malé velikosti českého trhu a pouhým třem hráčům působícím na trhu mobilní infrastruktury, by sdílení sítí mělo na trh škodlivý efekt, ať už by se dohodly kterékoli dva ze tří subjektů. A potvrdila to ve své zprávě také EK. Podle ní dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž brání inovacím, a porušuje tak antimonopolní předpisy EU.

Je jasné, že zainteresovaní operátoři T-Mobile a O2, resp. poskytovatel jeho infrastruktury CETIN, nesouhlasí. Nemohou totiž přiznat, že podobně kvalitní síť jako jejich v současnosti sdílenou by podle rozvojových podmínek ČTÚ po aukci 800 MHz museli tak jako tak postavit i sami za sebe – akorát by je to stálo zhruba dvojnásobný obnos investic. To ale zákazníka nezajímá. Ceny tarifů jsou stále tak vysoké, jako by každý stavěl ještě za jednoho operátora navíc a ne sdíleně za polovinu nákladů.

Jediné, co tak z vyjádření obou operátorů vyplývá, je obava, aby se u nadcházející aukce pro 5G nenastavily podmínky přísněji a aby například Český telekomunikační úřad (ČTÚ) sdílení mezi etablovanými hráči úplně nezakázal. T-Mobile na rovinu přiznává, že budování 5G bude nákladné, ale že z nových služeb neočekává takové výnosy, na jaké byl v minulosti zvyklý a že se tedy budování 5G bez sdílení neobejde. Že by už měli oba hráči předjednanou doložku na sdílení také u sítí páté generace?

Vyjádření T-Mobilu:

T-Mobile rozhodně s obsahem Sdělení výhrad nesouhlasí, s ohledem na obrovské výhody, které sdílení sítí přineslo jak spotřebitelům na českém trhu, tak v oblasti inovací. K těmto výhodám patří synergie nákladů, zlepšení kvality sítě a urychlení zavádění sítí nové generace. Přínosy sdílení uznalo nejen několik vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, ale také samotná Evropská komise ve svém posledním Evropském kodexu pro elektronické komunikace, který výslovně podporuje společné investice. Sdělení výhrad uvádí údajný důsledek sdílení „operátoři nejsou motivovaní své sítě a služby zlepšovat ve prospěch uživatelů.“ S těmito závěry operátor nesouhlasí a hodlá ve své odpovědi Evropské komisi prokázat prosoutěžní efekt sdílení sítí a zásadní roli sdílení pro včasnou implementaci kvalitních sítí.

Sdílení v síti je standardní způsob spolupráce mezi operátory a přináší výhody po celém světě. Tyto výhody se projevují také v České republice. Podle nezávislých měření např. společností Open Signal, P3 či Ookla, Česká republika se kvalitou svých mobilními sítí řadí do první desítky zemí na světě. Čeští operátoři přicházejí každoročně s technologickými inovacemi, jsou aktivní ve vývoji 5G technologií, masivně investují do síťování mobilními i optickými sítěmi. „Tvrzení EK je v příkrém rozporu s těmito skutečnostmi, proto s ním zásadně nesouhlasíme. Čeští zákazníci využívají nejkvalitnější mobilní sítě všech generací, které pokrývají téměř 100 % území ČR, rozhodně tedy netrpí negativními důsledky sdílení sítí,“ říká José Perdomo Lorenzo, CEO TMCZ a Slovak Telekom.

Podle operátora by rozhodnutí EK mohlo být navíc vnímáno jako destabilizační signál pro výstavbu sítí nové generace. „Je s podivem, že EK s vydáním bezprecedentního rozhodnutí o sdílení sítí přichází až ve chvíli, kdy v celé Evropě probíhají aukce na 5G. Právě zavedení tolik očekávaného 5G se bez sdílení sítí neobejde – vzhledem k vyšším nákladům a nižší výnosnosti nové generace sítí, “ dodává Perdomo.

Vyjádření O2:

Ke sdílení sítí jsme přistoupili jako jedni z prvních v Evropě a jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s platnými právními a regulatorními pravidly. Dnes je sdílení sítí naprosto běžné ve většině evropských zemí. Obavy Evropské komise jsme proto připraveni rozptýlit.

Současnou analýzu chápeme především jako podstatný vstup do debaty o nastavení podmínek pro budování sítí páté generace, u kterých bude sdílení klíčové pro všechny operátory v Evropě.

Vyjádření CETIN:

Společnost CETIN nesouhlasí, že sdílením mobilních sítí dochází k porušování soutěžního práva EU. Ani samotné sdělení výhrad nepřináší žádné nové a podložené argumenty, že by k porušení práva EU mohlo dojít.

Sdílení mobilních sítí je široce rozšířené v mnoha zemích EU i jinde ve světě. Jedná se o obvyklou a stále více nezbytnou formu spolupráce. Sdílení sítí bude hrát zcela zásadní roli také pro rozvoj nově nastupujících 5G sítí.

Sdílení sítí v České republice má nepopiratelné přínosy v podobě rychlejšího mobilního internetu a kvalitnějšího pokrytí. Lze to dokumentovat na srovnáních, která potvrzují, že v pokrytí mobilním signálem patříme ke špičce v celé EU. A podmínky pro sledování videa jsou v Česku vůbec nejlepší mezi hodnocenými státy.

V dalším průběhu řízení bude CETIN nadále důsledně hájit svá práva a věří, že veškeré obavy Evropské komise vyvrátí.