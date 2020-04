Operátoři nestihli pokrýt další úseky metra podle plánu. Nový termín je konec června

Operátoři měli podle plánů do konce března 2020 pokrýt mobilním signálem všechny tři linky pražského metra v širším centru města. Kvůli pomalému stavebnímu řízení a nyní také nouzovému stavu, kdy výstavba pokračuje nižším tempem, avizovaný termín nestihli. K dokončení plánovaných úseků by mělo dojít za čtvrt roku.



Grafika Vodafonu ukazuje stanice a úseky, které měly být podle původního plánu pokryty do března 2020. V termínu se ale stihl pouze zlomek

Ze 16 stanic a přilehlých tunelových úseků opatřilo konsorcium operátorů (CETIN + O2, T-Mobile, Vodafone) signálem pouze pět, zbylých 11 se má stihnout do konce června. Nově je možné se k internetu připojit na lince B v úseku Křižíkova – Invalidovna. V nejbližších týdnech se signál rozsvítí i v jednom z nejvytíženějších úseků Muzeum – Můstek na lince A.

Do konce června by se LTE síť měla rozšířit také na úseky Staroměstská – Dejvická, Florenc B – Českomoravská a Smíchovské nádraží – Anděl. Celkem lze nyní využívat mobilní služby ve standardu LTE v 18 stanicích a přilehlých tunelech v úsecích Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice na lince A), v úseku Nádraží Holešovice– Roztyly (12 stanic na lince C), a nově také v úseku Křižíkova – Invalidovna (2 stanice na lince B).



Pokrytí se realizuje nejen v tunelech, ale i stanicích metra. Zde je dosud ve většině případů dostupná pouze nevyhovující 2G síť, resp. EDGE

Do společné sítě konscorcia operátorů (T-Mobile, O2/CETIN, Vodafone) ve vestibulech a tunelech metra, tvořené zejména vyzařovacími kabely, se připojují zákazníci všech operátorů, včetně jejich virtuálů. Dostupná je 4G, 3G i 2G technologie. Celá stávající síť pražského metra má být pokryta do konce roku 2021, u nově plánované linky D už bude mobilní pokrytí součástí výstavby.