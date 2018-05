Operátoři se chlubí nárůstem přenesených dat, polovinu ale spotřebuje pevné LTE

Finové každý měsíc prosurfují průměrně 14 GB na hlavu. V Česku jsme se s velkou slávou konečně přehoupli přes 1 GB, ale podrobnější pohled na data ukazuje, že značnou část datového provozu v mobilních sítích obstará tzv. pevný internet přes LTE.

To je takový ten router, který si postavíte doma a připojíte k němu počítač. S tím rozdílem, že do něj nevede kabel od Cetinu nebo UPC (či některého ze stovek dalších poskytovatelů), ale celé je to připojené do mobilní sítě LTE stejně jako smartphone. Jen návazné služby jsou jiné a příslušné tarify dovolují prosurfovat řádově více, než na mobilu. A tak i když je takových přípojek relativně málo, do celkové statistiky mobilního provozu promlouvají docela výrazně.