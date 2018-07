Operátorský svět paradoxů. Ben Cristovao propaguje tarif, na který nemá nárok, a neomezená data vám nedáme!

Uplynulý týden opět přinesl zajímavé „kuriozity“ v našem operátorském rybníčku. Situace s předraženými mobilními daty začíná být neudržitelná a začíná se ozývat i veřejnost. Sociálními sítěmi lomcuje hashtag #jsemneomezenej, se kterým přišel student Jakub Strouhal, toho času hospitalizovaný v nemocnici bez přístupu k Wi-Fi.

Smartphone s mobilními daty je jeho jediným spojením se světem, ale FUP 10 GB mu na celý měsíc hospitalizace nevystačí. Proto vymyslel internetovou iniciativu Jsem neomezenej za nabídku neomezeného datového tarifu a oslovil s ní všechny tři síťové operátory.

Všichni ho víceméně poslali k šípku, někteří se pokusili o individuální „podpultovou“ nabídku, kterou ale Jakub odmítl, protože by nebyla řešením pro ostatní zákazníky. Jiní nabízeli svoje „jakoby neomezené tematické balíčky“, o kterých bylo nedávno rozhodnuto, že síťovou neutralitu nikterak neporušují. Ale ani to nejsou neomezená data v pravém slova smyslu, jak je každý normální člověk chápe.

Když marketing kulhá na obě nohy

Nesmyslnost některých marketingových nabídek ukázal potom v plné nahotě Vodafone, který si k propagaci svého studentského, nebo chcete-li mládežnického tarifu vybral zpěváka Bena Cristovaa. Ten, ač je jistě ve skvělé fyzické kondici, už žádným mládežníkem není a ve svých 31 letech by na tarif #jetovtobě určený lidem do 27 let za normálních podmínek nedosáhl.

Kdy už konečně do sebe zahledění operátoři přestanou vymýšlet nesmysly? Proč místo nabídek vytvářených jen s kalkulačkou v ruce a z reality vytržených (a jistě drahých) marketingových kampaní radši neposlouchají, co jejich zákazníci opravdu chtějí a co dávají tak hlasitě a zřetelně najevo na sociálních sítích? Jak by řekla z YouTube velmi dobře známá věštkyně Jolanda: „Nedělejte kopičiny!“.

Nová reklamní kampaň Vodafonu zaměřená na mladé: