Minulý týden vydal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozsáhlou analýzu mapující tuzemský trh operátorů. Vyplynulo z ní mnoho zajímavých věcí a opět se po několika letech připomněl ekonomický pojem tacitní koluze. Zjednodušeně řečeno to znamená tichou shodu, ve které operátoři na českém trhu jednají a poškozuje to zákazníky. Co se dá proti koluzi dělat a může stát vůbec nějak docílit snížení ceny za mobilní data?