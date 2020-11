Oppo AR Glass 2021: vypadají jako sluneční brýle, ale jsou pro rozšířenou realitu

Oppo vedle atraktivního konceptu smartphonu s rolovacím displejem představilo v uplynulých dnech také nové brýle pro rozšířenou realitu Oppo AR Glass 2021. Jde už o druhou generaci chytrých brýlí propojených se smartphonem od této čínské značky. Nový model je designově propracovanější, až o 75 % subtilnější a připomíná sluneční brýle.

Komerční podoba produktu má přijít (jak už název napovídá) během příštího roku. Brýle budou osazeny kamerami s ToF senzory, díky nimž budou moci kontinuálně snímat nazírané prostředí včetně měření vzdáleností a rozpoznávání objektů. K tomu se zapojí tzv. SLAM algoritmy pro simultánní určování polohy a mapování prostředí.

Through increased sharpness, brightness and a semi-open rear cavity acoustic design, #OPPOARGlass2021 'Birdbath' optical solution creates a home-theater experience equivalent to watching 90-inch screen from 3 meters away. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/ubMeZuAdKB