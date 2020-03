Oppo chystá masivní expanzi. Dohodlo spolupráci se 30 velkými operátory

Oppo by mohlo posílit svoji pozici v první pětce světových výrobců smartphonů a významnějším hráčem by se mohlo stát zejména na evropských trzích. Čínský výrobce podepsal dohodu o spolupráci s velkými operátorskými skupinami, z nichž mnohé působí v Evropě. Firma svůj plán expanze oznámila na páteční keynote při uvedení vlajkového smartphonu Oppo Find X2 Pro.

Evropské území není pro značku zcela neprobádané. Oppo zde působilo už v letech 2013 až 2016 ve formě oficiálního e-shopu (podobně nyní funguje například dceřiná značka OnePlus), klasickou lokální distribuci ve vybraných potom zahájilo v létě 2018 zároveň s uvedením špičkového Oppo Find X. Dnes firma oficiálně působí ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, Švýcarsku nebo Nizozemsku.

A počet obsluhovaných území by se mohl brzy rozšířit. Výrobce totiž podepsal dohodu o spolupráci s nadnárodními operátorskými skupinami jako T-Mobile, Telefónica, Orange nebo Vodafone, které působí v mnoha evropských zemí včetně České republiky. Expanze na další trhy tak může být otázkou měsíců. Firmě hraje do karet problém konkurenčního Huawei, jenž nemůže používat ve svých zařízeních služby Googlu. Ochota operátorů prodávat takto handicapované telefony je ale nízká a Oppo by jistě velmi rádo díru po Huawei v jejich nabídkách vykrylo.