Oppo Find X je smartphone z jiné galaxie! Ukazuje, že to jde bez výřezu, bez čtečky a s nápaditou konstrukcí

Čínské Oppo se rozhodlo poměrně výrazně zamíchat kartami největších inovátorů ve smartphonovém byznysu. Jako první na světě dnes na tiskové konferenci v pařížském muzeu Louvre představilo skutečně bezrámečkový smartphone určený pro globální trh, který navíc přináší netradiční a originální konstrukční řešení a jednu speciální prémiovou edici.

Výrobce oficiálně potvrdil vstup na evropský trh. Zatím své produkty bude nabízet na čtyřech trzích (Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko), později mohou přibývat další země. Důležitou roli budou hrát lokální distribuce a zastoupení značky. Spoléhat pouze na e-shop jako v minulosti se Oppo už nechce. V Evropě se dokonce mají budoucí produkty částečně designovat i vyvíjet.



Silueta zařízení trochu připomíná Samsungy z řady Galaxy S

Prvním a rovnou nejvyšším modelem určeným pro evropský trh bude Oppo Find X. Novinka vyniká nad všechny současné smartphony konkurence skutečně bezrámečkovým designem, který využívá vlastností ohebného AMOLED panelu, jenž je mírně zakřivený k bočním okrajům a jeho ohnutí se využívá i v bradě zařízení, díky čemuž má spodní okraj pouze 3,4 mm. Displej nazývaný Panoramic Arc Screen pokrývá rekordní plochu 93,8 % přední strany.

Rám zařízení je kovový a na výběr budou dvě barevné varianty se skleněnými zády, kde základní barvy bordó a modrá přecházejí do blízkých gradientových odstínů. Konstrukční perličkou je výsuvná vrchní část zařízení, která ukrývá moduly kamer a přidružených senzorů. Nehlučným motorkem poháněný „periskop“ byl testován na 300 tisíc vysunutí a při použití 150× denně by měl vydržet 5 let bezproblémového provozu.



Vrchní část se vysune při odemykání telefonu nebo při zapnutí aplikace fotoaparátu

Oppo tak získalo velkou konkurenční výhodu. Nejen že se vyhnulo ohyzdnému výřezu displeje, jenž je v poslední době z nepochopitelných důvodů považován za něco pěkného a žádaného, ale hlavně získalo mnohem víc prostoru pro čidla a senzory vedle přední kamery. Díky tomu mohlo použít 3D odemykání obličejem pomocí přední Stealth 3D kamery, které skenuje mnoho tisíc bodů obličeje a zpracovává jeho virtuální plastickou mapu. Odemykání obličejem zvané O-Face funguje i za tmy a je hlavním biometrickým zabezpečením telefonu. Čtečka otisků prstů totiž byla zcela vypuštěna.



Přední kamera a mnoho senzorů, které slouží zejména k odemykání obličejem

Kromě toho přední 25Mpx fotoaparát slouží samozřejmě k pořizování selfie snímků, kde v hojné míře s vylepšeními pomáhá umělá inteligence (AI). Nesmí chybět oblíbené pohybující se avatary, u Oppo nazývané Omojis. Hlavní fotoaparát na opačné straně výsuvné části obsahuje senzory 16 + 20 Mpx, optickou stabilizaci a taktéž pracuje s AI. Ta pozná až 21 předdefinovaných scén.



Pro selfie je připravena spousta efektů

O výkon se stará očekávaný procesor Snapdragon 845, připraveno bude 8 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti. O rozšíření kartou výrobce nehovoří, stejně tak nebude k dispozici ani 3,5mm jack. Těchto „reliktů minulosti“ se Oppo zbavilo poměrně bez sentimentu. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 3 730 mAh a bude se dobíjet přes USB-C konektor. Oppo opět nabídne vlastní rychlé dobíjení VOOC Flash Charge. Bezdrátové dobíjení chybí.

Zařízení pracuje s prostředím ColorOS 5.1, které je postaveno nad Androidem 8.1 Oreo. Pro evropské zákazníky bude samozřejmě připravena plná podpora služeb Googlu, včetně Google Asistenta, Google Lens a dokonce zařazení do programu Android P Beta. Zajímavostí je možnost odemykání hlasem díky mikrofonu, který bude neustále v pohotovosti poslouchat okolní zvuky. Prostředí využívá strojové učení, které postupem času přizpůsobuje spouštění různých procesů a aplikací podle potřeb svého majitele.



Ukázka prostředí ColorOS 5.1

V poslední době jsou velmi moderní partnerství mobilních výrobců se značkami známými z jiných segmentů. Oppo oznámilo uzavření partnerství s italskou automobilkou Lamborghini. Při té příležitosti vydá speciální edici Oppo Find X Lamborghini, které bude mít skleněná záda připomínající texturu karbonového vlákna, uživatelskou paměť 512 GB a ultrarychlé dobíjení Super VOOC Flash Charge s výkonem až 50 W (10V~5A), které vestavěnou baterii 3 400 mAh dobije za pouhých 35 minut.

Nové Oppo Find X je návrat čínské značky do Evropy v plné parádě, zavedení hráči by měli minimálně hodně zpozornět. Novinka se na uvedené trhy dostane do prodeje v průběhu srpna s cenovkou 999 eur (cca 26 tisíc korun), speciální Lamborghini edice bude stát 1 699 eur (cca 44 tisíc korun).