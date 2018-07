Oppo nakukuje do Evropy. V Británii si registrovalo 40 názvů smartphonů

Čínské Oppo po vzoru Xiaomi nakukuje do Evropy. A jako první trh si vybralo Velkou Británii. Výrobce, který je u nás znám především díky modelu Find X s výsuvnou horní hranou, si v britské IPO (Intellectual Property Office) a v EUIPO zaregistroval čtyřicet prodejních označení smartphonů, kteří se řadí do jedné z šesti modelových řad. Většina z takto označených zařízení přitom na své představení teprve čeká.

Oppo nabízí tyto modelové řady, v nichž jsou smartphony cenově odstupňovány tak, aby mohly přímo konkurovat Samsungům. Jedná se o řady Oppo A, Oppo AX, Oppo FX, Oppo R, Oppo RX a Oppo UX. A pokud bychom měli vypíchnout trojici modelů, která by se do Británie, a následně dále do Evropy, dostala jako první, zřejmě by to bylo Oppo A3, R15 Pro (dvojče OnePlus 6) a zmiňovaný Find X.

Oppo potvrdilo, že se chystá na trh ve Velké Británii, zatím však není znám časový rámec. Již dříve svou expanzi v Evropě rozjelo čínské Xiaomi, které konkrétně v ČR před několika dny otevřelo další Mi Store, a to v Teplicích.

Find X bude hlavní zbraní Oppa v Evropě: