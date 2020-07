Oppo představilo 125W kabelové dobíjení. 4 000mAh baterie se dobije za 20 minut!

Oppo včera představilo další pokrok v mobilním nabíjení. Ne, nejsou to palivové články ani grafenové baterie. Lithiové baterie v mobilech i nadále zůstávají, jen je nabijete ještě rychleji, než kdy dříve. A jak rychle? Pomocí dnes představeného 125W kabelového dobíjení Flash Charge dobijete běžnou 4 000mAh baterii z nuly na sto za pouhopouhých 20 minut! A když si telefon „zapomenete“ pět minut v nabíječce, kapacita baterie poskočí z nuly na 41 procent.

iQOO sice před pár dny dokázalo se 120 Watty čas plného dobití zkrátit ještě o pět minut (!), to už bychom se ale dost obávali životnosti baterie. I Oppo ji sice bude „ždímat co to dá“, ale delší nabíjecí čas by mohl přispět k tomu, že si kapacitu a vlastnosti uchová delší dobu. Oppo využívá trojici paralelně zapojených regulátorů spínacího napětí s efektivitou přenosu až 98 %. Součástí standardu je i 10 přídavných teplotních senzorů, které kontrolují teplotu baterie při 125W nabíjení, k němuž budete potřebovat speciální dobíjecí adaptér.

Oppo na tiskové konferenci, která byla překvapivě věnována pouze nabíjení, oznámilo i 65W bezdrátové nabíjení AirVOOC. To využívá podobný přístup jako 65W kabelové dobíjení, jenže tentokrát se o dobíjení 4 000mAh baterie starají hned dvě cívky. Z nuly na sto se zmíněný akumulátor dobije za půl hodinu. Ovšem takto rychlé bezdrátové dobíjení je zatím jen v koncepční fázi. Dobíječka musí telefon aktivně chladit větráčkem, její tvarování navíc musí umožnit přístup vzduchu tak, aby nedocházelo k přehřátí.

Třetí novinkou je kompaktní rychlonabíječka na cesty, která při rozměrech 32 × 39 × 11 mm a hmotnosti 60 gramů zvládne telefony dobíjet 50 Watty. Dobíječka mini SuperVOOC je zpětně kompatibilní až s VOOC 4.0 (maximální výkon 30W) a také s 27W a 50W PPS, přičemž využívá tzv. „pulzní dobíjení“. Do baterie se doslova „pumpuje“ obrovské množství energie ve 40ms timeslotech. Na obdobném principu funguje i kompaktnější 110W dobíječka, která je zpětně kompatibilní i se standardy Power Delivery a Quick Charge.

Rychlonabíjení VOOC Flash Charge už Oppo používá dva roky:

Oppo se ve své prezentaci pochlubilo i tím, že novými nabíječkami zvládne dobíjet i konkurenční zařízení, např. Xiaomi Mi 10, Huawei P40 Pro či dokonce MacBook Pro. A to za předpokladu, že k dobíjení u každého zařízení použijete k němu přibalený originální kabel. I přesto, však bude dobíjení pomalejší, než rychlonabíjecí řešení jednotlivých výrobců. Je také třeba dodat, že Vivo si supernabíjení nevyrábí jen „do šuplíku“, po celém světě výrobce eviduje už 157 milionů uživatelů různých verzí standardu VOOC.

Zdroj YouTube