Oppo představilo selfie kamerku, která je vůbec poprvé umístěná pod displejem

Pod displejem smartphonu už si nebude hovět jen čtečka otisků ale také selfie kamerka. Vivo tuto podobu selfie nastínilo již dříve, jedním dechem však dodalo, že nemáme hned ze startu počítat se superkvalitními selfíčky na výstupu, protože to bude chtít ještě další vývoj. Na aktuálně probíhajícím veletrhu MWC v Šanghaji však Vivo celé řešení komplexně představilo a přidalo i několik detailů.

Z technologického pohledu muselo Vivo u prototypu s poddisplejovou selfie vsadit na vývoj vlastní kamerky a vlastního displeje. Tam, kde je v něm umístěná kamerka, byl použit průhledný materiál a došlo i na přeskupení struktury pixelů, ale na snímač dopadalo optimální množství světla. I selfie kamerka je svým způsobem speciální, používá větší snímač s většími pixely, aby byl eliminován nežádoucí lom světla či tzv. „color bleeding“.

Při focení světlo nejde přímo na optiku ale na průhledný povrch, což v praxi znamená, že by kvalita fotek nebyla srovnatelná s těmi, které pořizují smartphony se selfie kamerami mimo displej. Podle Oppa jsou ke zlepšení fotek potřeba tři algoritmy, které současně nijak nezasahují do zobrazovací kvality displeje. Vyvážení bílé je prováděno cíleně a to proti jakýmkoliv zdrojům světla, která by mohla do hledáčku při focení zasáhnout. HDR algoritmus zase snižuje přeexponování a dokáže zvednout jas oblastí ve stínu. Třetí algoritmus se zase stará o celkové zvýšení ostrosti obrazu.

Představení poddisplejové selfie v podání Oppa:

Výsledkem je tak smartphone budoucnosti, která nebude mít žádné výřezy ani průstřely v displeji, a dokonce ani alternativní výsuvnou selfie. Oppo ve své tiskové zprávě bohužel nezacházelo do detailů, takže neznáme technologii displeje, parametry selfie kamery a neviděli jsme ani ukázkové výstupy z poddisplejového fotoaparátu. Oppo chce podobný smartphone představit „v blízké budoucnosti“, výrobce přemýšlí i nad zabudováním ToF snímačů a senzorů pro Face Unlock pod displej. A to má být jednodušší, než u selfie, protože nebude třeba snímat přesné barevné složky.