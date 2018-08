Oppo R17: Bezrámečkový design, čtečka v displeji a prvotina se Snapdragonem 670

Čínské Oppo je známé zejména díky modelu Find X, jeden smartphone ale výrobce neuživí do nekonečna a tak je třeba neustále vyvíjet. Jednou z dalších novinek, která byla představena krátce po tabletofonu Galaxy Note 9, je zajímavé Oppo R17. Vůbec první smartphone, který pohání nedávno představený Snapdragon 670.

Smartphone nabídne 6,4" displej s miniaturním trojúhelníkovým výřezem pro selfie kamerku. Oppu se tak povedlo dostat displej na 91,5 % čelní strany, je kryt sklem Gorilla Glass 6 a je v něm integrovaná i optická čtečka otisků prstů. Zakulacení rohů displeje samozřejmě koresponduje se zakulacením kovového šasi. Bez toho by snad novodobý smartphone snad ani nemohl existovat.

Již zmiňovaný 10nm čipset Snapdragon 670 doplňuje obří 8GB RAM a 128GB úložiště. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 3 500 mAh a můžete ji nabíjet zrychleně pomocí VOOC Flash Charge. Smartphone vypadá zajímavě, bohužel zatím neznáme jeho koncovou cenu, a to i přesto, že R17 jde v Číně do prodeje již 18. srpna. Novinka se zřejmě do Evropy nepodívá, ale má velkou měrou ovlivnit funkce budoucího OnePlus 6T.

Oppo Find X čínskému výrobci vyšlapává cestičku do Evropy:

Zdroj Oppo