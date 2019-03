Oppo Reno bude nový top model čínské značky. Přinese foťák s 10× zoomem

Desetinásobné přiblížení fotoaparátu v mobilech zřejmě nebude brzy úplnou exotikou. Zařízení s 10× optickým zoomem chystá nejen Huawei (model P30 Pro), ale také jeho čínský konkurent Oppo. Pod názvem Oppo Reno má být tento model uveden 10. dubna 2019 v Číně.

O podobě a výbavě zařízení toho zatím mnoho známo není, vycházíme pouze z toho, co uniklo na čínských sociálních sítích. Jediný render zadní strany ukazuje, že Reno použije trojitý zadní fotoaparát, přičemž jedna z čoček má netradiční obdélníkový tvar. Právě zde leží zrcadlový hranol, který bude lámat světlo o 90° ve směru svislé osy zařízení do soustavy dalších čoček. Uvidíme, jak se to podepíše na celkové tloušťce telefonu.



Rozmístění fotoaparátů Oppo Reno. Primární snímač bude mít rozlišení 48 Mpx

Také po stránce výkonu bude Oppo Reno patřit mezi špičku – pohánět jej má nejnovější Snapdragon 855, existovat bude několik paměťových verzí až do nejvyšší 12 + 512 GB. Tato edice bude uvedena pod značkou Lamborghini, s níž Oppo spolupracuje už od dob modelu Find X. Cena prémiové edice se má pohybovat v přepočtu okolo 33 tisíc korun. Telefon bude používat Dynamic AMOLED displej od Samsungu a také obří baterii s kapacitou 4 065 mAh s možností rychlého 50W dobíjení Super VOOC 4.0.

Upoutávka na premiéru Oppo Reno: