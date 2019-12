Oppo se zbavilo výřezů, periskopů a jiných ohyzdností. Ukázalo selfie kameru v displeji

Oppo má na kontě další primát: selfie kameru ukrytou za displejem. Už v červnu firma představila koncept, teď ukázala novinářům prototyp telefonu, ve kterém si mohli novinku vyzkoušet. Plusy a minusy takového řešení jsou zřejmé:

Výhodou je, že získáte displej bez ohyzdných výřezů nebo průstřelů a nemusíte kvůli tomu vymýšlet složité mechanické konstrukce nebo vysouvací periskopy.

Nevýhodou je, že nad optiku přidáte další vrstvu – displej. I když jde v případě OLED panelu o pouhou fólii a při focení dotyčné pixely zhasnou, stále je to překážka. Oppo přiznává, že se na fotosenzor dostane pouhých 50 % světla než u stejné kamery konvenčně integrované ve výřezu. A 50 %, to je hodně!

Kdo si koupí telefon, jehož selfie kamera pojme pouze polovinu normálně dostupného světla? Nebo bude výrobce neinformovaným zájemcům tuto „drobnou nevýhodu“ taktně zamlčovat?

Jisté je zatím jen to, že se technologie předvedla v prototypu smartphonu, který je zajímavý i naprostou absencí fyzických tlačítek a konektorů (tedy podobně jako Meizu Zero a Vivo Apex). Do produkce se může novinka dostat už během několika měsíců, možná už na únorovém veletrhu MWC. Tipujeme, že to nebude u vlajkového modelu, ale spíše u střední, nižší střední třídy, kde zákazníky nebude tolik trápit snížená kvalita výstupu selfie kamery.

Pokud chcete vidět víc, doporučuji video od Pocketnow: