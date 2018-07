Oppo ukázalo F9 Pro s trojúhelníkovým výřezem. Za 30 minut se dobije na 50 %

Značka Oppo je v posledních měsících v Evropě známá zejména svým modelem Find X, který zaujal netradiční výsuvnou konstrukcí. Čínská značka si tak pomalu šlape cestu do Evropy, jenže na jednom modelu se stavět nedá. I proto výrobce připravuje novinku vyšší střední třídy s označením F9 Pro. A na webu ji prezentuje i samotný výrobce.

O hardwarové výbavě toho zatím mnoho nevíme, ovšem část informací můžeme odvodit z jedné dostupné oficiální fotografie. Displej má minimální rámečky, ale až praxe ukáže, zda odpovídají skutečnosti nebo jsou jen „trochu“ upraveny k líbivé bezrámečkovosti. Oppo navíc vsází na jakýsi trojúhelníkový výřez v displeji po vzoru Essential Phonu.

Na zádi čekejte duální fotoaparát a přisvětlovací diodu. F7 Pro se ukazuje v červené, která na zádi přechází do červené. Zda se bude jednat o statický přechod barev nebo se bude jejich tón měnit podle naklonění a intenzity světla, uvidíme až při samotném představení. Voda a displej v upoutávce na telefonu bude zřejmě znamenat jediné - zřejmě se dočkáme zvýšené odolnosti IP68.

Spodní hrana nabídne 3,5mm jack a USB-C. Za zmínku stojí rychlé kabelové nabíjení VOOC Flash Charge, které za pět minut dobije baterii natolik, že s ní telefon zvládne až dvouhodinový hovor. Toto zrychlené nabíjení se objevuje nejčastěji u řad Oppo Find a Oppo R, v efkové sérii se naposledy objevilo loni u F3 Pro. A ten se dokázal za půl hodiny na nabíječce dobít z nuly na padesát procent. Stejně by tomu mělo být i v případě Oppo F9 Pro. Datum představení telefonu zatím není známo, podle teaseru by to však mělo být již velmi brzy.

