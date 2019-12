Oppo ukázalo prototyp bez tlačítek. Meizu obdobná taktika již jednou nevyšla

Telefon bez konektorů a jakýchkoliv tlačítek? Nic nového pod sluncem. Tedy, alespoň v oblasti konceptů a prototypů. Vzpomínáte si ještě na Vivo APEX 2019 nebo na Meizu Zero? I Oppo to zkouší podobnou cestou. Připravilo si prototyp smartphonu, který nemá žádná tlačítka, konektory, reproduktory ani slot pro SIM kartu. Smartphone se sice zřejmě do prodeje nedostane, Oppo si u něj alespoň vyzkouší některé funkce, které použije u svých smartphonů plánovaných na léta 2020 - 2022.

Stěžejním prvkem prototypu je displej, který zabírá většinu přední strany. Pod OLED panel byla integrována selfie kamerka, která využívá větších překryvných pixelů v displeji, které umožňují lepší propustnost světla. Ve zbývajících částech displeje jsou pixely daleko menší. Do zobrazovacího panelu byla integrována optická čtečka otisků prstů a také samotný reproduktor. Místo klasické SIM se smartphone spoléhá jen na eSIM, nabíjení je řešeno bezdrátově, a to pomocí 30W VOOC Flash Charge.

První „Holeless Phone“ dopadl neslavně, vyrábět se nebude:

O tom, že se mobilní výrobci do konstrukcc bez tlačítek a konektorů příliš nehrnou, svědčí situace okolo Meizu Zero, který jsme zmiňovali na začátku článku. Smartphone dostal velmi vysokou mediální podporu a tak jej Meizu vystavilo na Indiegogo s cílem vybrat 100 tisíc dolarů. Jeden kus zde přitom firma nabízela za 1 299 USD (cca 30 tisíc Kč). Nakonec se vybralo jen 44 procent poptávané částky, což celý projekt odsoudilo k neúspěchu. Uživatelé jsou prostě „konzervy“, skládací zařízení problém nejsou, ale jak někdo sáhne na tlačítka, má zaděláno na problém...

