Opráší Sony svůj Compact? Rozhodnout může zájem o iPhone 12 mini

Svůj poslední smartphone menších rozměrů uvedlo Sony začátkem roku 2018. Od té doby se spekulace o návratu Xperií řady Compact pravidelně opakují rok co rok, zatím ale k jejich naplnění nedošlo. Tentokrát to ale třeba bude jiné...

Úvahám o vzkříšení řady smartphonů malých fyzických rozměrů nahrává důležitá událost na trhu – uvedení na dnešní poměry prťavého iPhonu 12 mini. Dosud všichni výrobci razili spíše opačnou strategii a přinášejí telefony s čím dál větším displejem, a tím pádem i celkovou fyzickou velikostí.



Fanouškovský koncept Xperie Compact inspirovaný designem legendární řady Z. Pokud by dnes Sony vydalo nový Compact, pravděpodobně bude vypadat jako zmenšená Xperia 5 II

Ono je to mnohem pohodlnější a marketingově „výhodnější“ – do velkého telefonu totiž nacpete baterii s velkou kapacitou a snadněji přidáte i další technologie, které jinak zabírají drahocenné místo – třeba bezdrátové dobíjení nebo teleobjektiv fotoaparátu.

Sony by si mohlo podle zájmu (nebo nezájmu) o iPhone 12 mini ověřit, zda by teoreticky mohla uspět i jeho nová kompaktní Xperia. Podle zdrojů japonského portálu Androidnext.info má výrobce pracovat na telefonu s 5,5palcovou úhlopříčkou (iPhone 12 mini má 5,4 palce) a dosud oficiálně nepředstaveným čipsetem Snapdragon 775G včetně 5G konektivity. Novinka by mohla být uvedena začátkem roku 2021.

Zavzpomínejte s námi na zatím poslední Compact od Sony: