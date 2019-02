Oral-B Genius X: umělá inteligence v kartáčku pomůže s čištěním zubů

Společnost Braun představila na veletrhu MWC 2019 elektrický zubní kartáček Oral-B Genius X, který má při čištění zubů využívat umělou inteligenci. A to v podpůrné mobilní aplikaci, která eviduje, jak kvalitně si zuby čistíte, i to, zda nějakou oblast trochu „nešidíte“ nebo úplně nevynecháváte. Kartáček má v sobě několik snímačů, které umělá inteligence vyhodnocuje v reálném čase, a podle toho vám světle bílou vybarvuje v aplikaci zobrazené zuby. Pokud jsou všechny bílé, znamená to, že jste si zuby čistili vyváženě, a že jste na žádný nezapomněli.

Kartáček vás dokonce varuje před přílišným tlačením na dásně, a pokud máte po čištění zubů skutečně zakrvavené dásně, stačí to kartáčku sdělit přes mobilní aplikaci, a příště bude vaše zuby čistit šetrněji. Techniku čištění má sice každý jinou, Oral-B však vychází z tisíců „čistících vzorů“, takže vám i v průběhu čištění může doporučit, že se máte s kartáčkem v puse trochu posunout. Omezeni jste jen tím, že se při čištění zubů musíte dívat na displej smartphonu. Chytrý elektrický kartáček Oral-B Genius X se do prodeje dostane až v září letošního roku.

Ukázka čištění zubů kartáčkem Oral-B Genius X: