Oreo od února hlásí 418% nárust. Je však jen na pěti procentech všech Androidů

Google vydal další statistiky využívání systému Android, a nás zajímalo zejména to, jak si stojí nejnovější verze, Android Oreo (8.0 a 8.1). V únoru to moc slavně nevypadalo, od té doby však Oreo hlásí nárust o raketových 418 procent, nejnovější verze Androidu tak běží v necelých pěti procentech všech Androidů.

I přes výrazný „nástup“ Orea však nejnovější Android není tím nejpoužívanějším. První příčku drží stále Android Nougat, který kombinací verzí 7.0 a 7.1 dosahuje na 28,5 procent. A to se bavíme o systému, který byl představen v srpnu 2016. Spíše, než tragickou vizitku Googlu, to vidíme jako prostou vlastnost platformy, které, i díky úpravám ROM jednotlivých výrobců, trvá strašně dlouho, než u ní dojde k aktualizaci na novější verzi systému.

Aktuální Android Oreo je na 4,6 % zařízení. Nejpoužívanější distribucí je stále Nougat

Jak jinak si vysvětlit, že druhou pozici s minimálním odstupem obsadil Android 6.0 Marshmallow (28,1 %), který se na první smartphony od Googlu dostal v říjnu 2015. Třetí příčku drží Lollipop (22,9 %), čtvrtou pak KitKat (10,5 %). Nejnovější Oreo se zatím krčí na pátém místě se 4,6 procenty, o desetinu procentního bodu méně hlásí stařičký Jelly Bean. Data byla sesbírána k 16. dubnu a to v rámci přístupů zařízení s Androidem na aplikační obchod Google Play.

Android loni v říjnu oslavil 10 let své existence. Jaké byly jeho milníky?

Do budoucna se počítá s nárustem Orea na úkor Marshmallow a Nougatu, který však bude grafům zřejmě dominovat ještě dlouho. A kdy by se Oreo mohlo dostat na pozici nejpoužívanější verze Androidu? Zřejmě až v roce 2020, ovšem to se už bude živě spekulovat o Androidu R. Připomeňme, že letos dojde k představení Androidu P, jehož finální „cukrovinkové“ označení zatím není známo.

Zdroj Android Developer