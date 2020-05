Oskarta: Za stejných 77 Kč teď dostanete pětkrát více mobilního internetu

Vodafonská předplacená karta Oskarta až do konce srpna znásobí množství mobilních dat v balíčku Internet na měsíc. Z 200 MB se zvedá na 1 GB, přitom cena zůstává na 77 Kč. To samé platí pro dodatečné balíčky, které si aktivujete po vyčerpání základního limitu. Jen je potřeba pamatovat na to, že balíček platí vždy jen do konce kalendářního měsíce.

Balíček lze aktivovat v hlasové nebo internetové samoobsluze Moje Oskarta. Obnovuje se automaticky, pokud má zákazník dostatek kreditu, a to vždy k prvnímu dni v měsíci.