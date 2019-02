Osobní data jako v nedobytném hradu. Camelot ochrání hesla, fotky, poznámky a má vlastní chráněný chat

Camelot (www.excamelot.com) je česká aplikace, která je zdarma dostupná pro iOS, na Androidu se pracuje a hotovo by mělo být v květnu (k informaci o dostupnosti se můžete přihlásit zde). Ukládá hesla a PIN kódy, ID a jiné karty, fotografie a videa, poznámky, soubory a nabízí i chat. Smysl titulu je takový, že ke svěřeným datům se kromě vás nikdo nedostane.

K běžnému adresáři, SMS zprávám, fotkám a dalším datům se dostane kdokoliv, kdo má přístup do vašeho telefonu. Data v Camelotu jsou však chráněná kódy a můžete jich mít hned několik, čímž odlišíte soukromé a pracovní záležitosti. Aplikace využívá stejné šifrování jako banky nebo armády a k tomu poskytuje jednu zajímavost: Emergency PUK.

Po jeho zadání se všechna data označená jako „E-PUK protected“ vymažou, takže vás již nemohou jakkoli kompromitovat. Podobnou funkci můžete vyvolat i zadáním Fool PINu, jen místo smazání dat dojde na jejich skrytí. Hodí se to samozřejmě u fotografií, ale i u integrovaného chatu.

S ostatními uživateli Camelotu můžete komunikovat stejně, jako jste na mobilu zvyklí, ovšem bez obavy, že se to dozví někdo nepovolaný. K tomu slouží i funkce sebedestrukce, kdy si u každé zprávy můžete nastavit dobu jejího zobrazení (od minuty po nekonečno). Skrze chat lze sdílet obrázky, text, nebo třeba souřadnice GPS (pokud si např. plánujete tajnou schůzku).

Unikátní funkce Marker: Při zobrazení nepřehledného hesla podbarví skupiny znaků, takže jsou snáze čitelné. Strážní andělé: I když zapomenete administrativni heslo (PUK) a máte vytvořené pečeti, můžete s jejich pomocí Camelot zase odemknout.

Když máte v mobilu správce hesel, každý ví, co v něm ukládáte. To samé platí u aplikací pro soukromé fotografie. U skrytého chatu každého zajímá, s kým a co si píšete. Protože aplikace Camelot nabízí vše, nikdo neví, k čemu všemu ji zrovna vy využíváte.

Camelot není pouze aplikace na bezpečné ukládání dat. Umí třeba generovat hesla a spoustu dalších šikovných věcí, vše je navržené s cílem usnadnit a zabezpečit digitální život uživatele. I když je titul zdarma, obsahuje předplatné. V základu dostanete maximálně 10 komponent v jednom souboru, dva passcody, kdy v každém můžete mít jen 10 privátních souborů. Přítomna je i reklama. Pro vyzkoušení principů a zjištění smyslu titulu to ale plně dostačuje.

Aplikace je hodně komplexní a pochopit, jak funguje, vyžaduje chvíli rozkoukávání. Aby to měl uživatel jednodušší, předinstalovali autoři do Camelotu dvě karty. Jedna obsahuje linky na web s nápovědou, druhá ve formě infografiky ukazuje, jak aplikaci ovládat. Nejdůležitejší je schéma s hradem, kde je názorně vysvětleno, k čemu slouží všechny ty kódy. Pak už je to hračka.

PRO verze za 129 Kč odemkne veškerá omezení, nebude už zobrazovat reklamu a hlavně získáte možnost využít zmíněný chat. Pokud však chcete zálohovat data aplikace na šifrovaný cloud služby, musíte si ještě platit měsíční předplatné. Stačí-li vám 1 GB dat, je to za 19 Kč, 5 GB vás vyjde na 39 Kč a 15 GB na 59 Kč měsíčně. Za maximální míru zabezpečení vašich „záležitostí“ to není zas tak vysoká částka.