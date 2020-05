Osvěženou P30 Pro New Edition nabídne Huawei i v Česku. Co je vlastně nového?

Prvně to vypadalo, že se s českým trhem nepočítá, ale nakonec nám zástupci Huawei potvrdili, že P30 Pro New Edition bude i u nás. Prodej má začít v červnu, cena bude 19 999 Kč.

Co je na New Editon nového? Méně, než jsme čekali. Barva Silver Frost, operační paměť vyroste z 6 na 8 GB, úložiště ze 128 na 256 GB, Android 10 zůstává, ale nad ním bude nová verze EMUI 10.1. Nutno dodat, že i původní P30 Pro měla 8/256GB verzi a také ona patrně dostane novou verzi EMUI, takže z novinek zůstává pouze barva. Všechno ostatní by mělo být navlas stejné, takže spíše než kličkování mezi pravidly amerického embarga můžeme koncept New Edition považovat za marketingové cvičení.

Co tedy dostanete? Rok starý, nicméně stále skvěle vybavený mobil se skvělým foťákem a pořádnou pamětí. Původní P30 Pro se stále prodává za 18 tisíc, verze 8/256GB za 21 tisíc. New Edition bude o tisícovku levnější, tedy posun správným směrem. Kdy přesně začne prodej a zda se dočkáme podobných nabídek jako v v Německu (bezdrátová sluchátka zdarma, chytré hodinky se slevou), bude jasné během nejbližších dvou týdnů.

Závěrem ještě vysvětlím důvod existence konceptu New Edition. Před rokem USA uvalily ban na americké dodávky pro Huawei, což platí i pro software od Googlu. Holý Android používat smí, nikoliv však tzv. Google Mobile Services (GMS), což jsou služby zahrnující klíčový obchod s aplikacemi Google Play, aplikaci YouTube, Google Mapy a řadu dalších.

Před uvalením embarga certifikované telefony GMS mají, nové už nikoliv. Absence GMS v telefonu znamená velký problém – minimálně pro evropského uživatele. Jak velký ten problém je, popisujeme v článku výše. Huawei buduje alternativní platformu Huawei Mobile Services (HMS) s vlastním obchodem s aplikacemi, ale je to běh na dlouhou trať. Překlenout krizové období se snaží také tím, že udržuje při životě starší modely. A tím se dostáváme ke konceptu New Edition. P30 Pro New Edition bude druhý takový model na českém trhu, první byl…