Otázky a odpovědi: Vše o pravidlech regulace cen mezinárodních hovorů

V tomto týdnu začala platit pravidla pro regulaci cen mezinárodních hovorů a SMS v zemích Evropské unie (EU). Od 15. května 2019 se novými pravidly musí řídit všichni operátoři působící v členských zemích. Po regulaci roamingu, která vstoupila v platnost v červnu 2017, se jedná už o druhou plošnou regulaci telekomunikačního spotřebitelského trhu EU.

Hlavním cílem regulace je snížit útratu lidí často volajících do zahraničí a učinit vnitrounijní komunikaci ještě dostupnější. Evropská komise připravila výčet modelových situací, které by měly zodpovědět většinu otázek okolo nových pravidel. Na koho se vztahují a komu prospějí? Jaký je rozdíl mezi hovorem v roamingu a mezinárodním hovorem? Jsou zde nějaké limity? Otázky a odpovědi najdete níže.

Jaké jsou maximální ceny za mezinárodní volání a SMS, které si mohou účtovat operátoři?

Od 15. května 2019 je cena telefonických hovorů přes pevnou linku i mobilní telefon z jedné země EU do druhé zastropována na 19 eurocentech za minutu (+DPH). Maximální cena SMS zprávy je 6 eurocentů (+DPH). Cena nezahrnuje DPH, která se liší podle členského státu EU, v němž je umístěn operátor realizující hovor (členské státy uplatňují DPH v rozmezí 17 až 27 %). Sazby DPH ve všech zemích EU naleznete zde.

Příklad: Maria žije v Itálii, její dcera pracuje v Belgii. Maria obvykle s dcerou protelefonuje asi dvě hodiny měsíčně. Hovory z pevné linky s využitím domácího italského tarifu by stály 0,89 eur za minutu, takže Marii telefonáty s její dcerou stojí asi 105 eur měsíčně. Podle nových pravidel by platila maximálně 0,23 eur (včetně DPH) za minutu, takže by stejná doba volání stála nejvýše 27 eur. To je čtyřikrát méně než předtím, celkem tak ušetří 78 eur.

Jaký je rozdíl mezi mezinárodními hovory a roamingem?

Jako roaming se označuje, když používáte svůj mobilní telefon při cestování do jiné země. Občané EU mohou od 15. června 2017 při cestách v rámci EU využívat roaming za domácí ceny. Lidé mohou používat své mobilní telefony v zahraničí (v EU) bez přirážky. Pravidlo roamingu za domácích podmínek platí pro veškeré hovory, SMS zprávy i datové služby: uplatňují se stejné tarify, jako by uživatel byl doma. V případě nadměrného využívání roamingových služeb nicméně mohou být účtovány příplatky. Přesné podmínky jsou k dispozici zde.

Za mezinárodní hovory a SMS (při komunikaci v rámci EU) se považuje volání na telefonní číslo jiné země EU s použitím domácího mobilního telefonu nebo pevné linky, přičemž jsou spotřebitelé ve své domovské zemi. Avšak jakmile se dostanou do zahraničí, jsou jejich hovory roamingovými hovory a jsou účtovány jako domácí volání, a to i když zavolají na telefonní číslo jiného členského státu.

Příklad: Marcin žije v Polsku, má mobilní telefon od polského operátora. Při cestě do Belgie využívá roaming. Díky pravidlu roamingu za domácích podmínek je sazba všech jeho hovorů domů do Polska nebo do jakéhokoli jiného členského státu stejná, jako by byl v Polsku a volal na polské číslo. Na druhé straně když Marcin z domova volá telefonní číslo jiné země EU, zaplatí maximálně 19 eurocentů za minutu (+DPH).

Ve kterých zemích nová pravidla platí?

Ve všech 28 zemích EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Pro volání a SMS zprávy z Norska, Islandu a Lichtenštejnska začnou pravidla platit, až budou začleněna do Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Platí tato pravidla pro každého uživatele?

Zastropované ceny platí pouze v případě použití pro osobní potřebu, tj. pro soukromé zákazníky. Tato cenová regulace se nevztahuje na zákazníky z řad podnikatelů, pro něž řada operátorů poskytuje obzvláště atraktivní komerční nabídky.

Existuje limit na počet využitých minut nebo SMS zpráv za nižší ceny?

Ne, žádný limit není.

Příklad: Maria bude moci z Itálie zavolat své dceři do Belgie tolikrát, kolikrát bude chtít, a vždy zaplatí maximálně 19 centů za minutu (+DPH).

Uplatní se zastropované ceny automaticky, nebo musí občané provést nějaký úkon, aby mohli nižší ceny využívat?

Operátoři musí nabízet zastropované ceny za mezinárodní hovory a SMS zprávy standardně. Spotřebitelé by tedy měli mít příznivější tarify k dispozici ihned potom, co vstoupí v platnost, aniž by museli cokoli dělat.

Co se stane v případě balíčků služeb? Jak nové cenové stropy ovlivní tyto nabídky?

Pokud spotřebitel využívá balíček zahrnující pevně stanovený objem mezinárodních hovorů / SMS zpráv v EU za stanovenou cenu, pak se cenový strop neuplatní.

Pokud se však spotřebitelé budou domnívat, že po vstupu tohoto cenového stropu v platnost jejich balíček již nepředstavuje finančně nejvýhodnější nabídku, mohou u hovorů v rámci EU a SMS zpráv vždy přejít na tarif za minutu.

Příklad: Mario má předplatné, které zahrnuje 50 minut volání v kterékoli zemi EU, neomezené domácí volání a neomezená domácí data, za cenu 30 eur. Jsou měsíce, kdy celých 50 minut nevyčerpá, ale vypočítal si, že celkově je pro něj toto předplatné výhodnější, protože zahrnuje další služby, které využívá hodně. Může tak s tímto tarifem pokračovat. V tomto případě se cenový strop neuplatní.

Vztahují se na tyto stropy nějaké výjimky?

Za výjimečných okolností mohou vnitrostátní regulační orgány pro elektronické komunikace udělit operátorovi z cenové regulace výjimku. Děje se tak skutečně výjimečně, v případě operátorů, kteří se specializují na mezinárodní volání nebo mají na domácích cenách velmi nízkou ziskovou marži.

Vnitrostátní regulační orgán v oblasti telekomunikací by měl mít seznam operátorů, kterým může být výjimka udělena.