Oukitel K10: Gigantická powerbanka s funkcí mobilu

Oukitel K10 má zaujmout hlavně dlouhou výdrží, která je daná mamutí baterii o kapacitě 11 000 mAh. Daní jsou značné rozměry a hmotnost. Samotný design ale neuráží, jen imitace kůže na zádech nemusela působit na první pohled tak plastově.

Do velkého těla výrobce alespoň umístil i 6" displej s Full HD+ rozlišením 2 160 × 1 080 pixelů. Panel je dostatečně jemný a jednotlivé pixely uvidíte až při pečlivém zkoumání. Výkonem telefon spadá do střední třídy, pohání jej osmijádrový procesor MediaTek Helio P23 (MTK 6763) taktovaný na 2 GHz. Podpoří jej i 6 GB operační paměti, které v jsou v dané třídě spíše světlou výjimkou. Pro data poslouží 64GB vnitřní úložiště.



Výkon Oukiteli K10 odpovídá střední třídě

Výbava je tedy víceméně průměrná. Důvodem ke koupi tedy bude zejména 11 000mAh baterie, která telefon udrží nabitý několik dní. Ostatně v pohotovosti dokáže vydržet přes 1000 hodin. Výhodou je, že díky podpoře rychlého nabíjení a 25W adaptéru telefon dokážete naplno nabít už za 2 hodiny a 15 minut, což je běžná hodnota i u zařízení se třetinovou kapacitou. K nabíjení využívá moderní konektor USB-C.



Prostředí fotoaparátu

Součástí výbavy je také čtveřice fotoaparátů. Zadní dvojice nabídne rozlišení 21 a 8 Mpx, přední pak 13 a 8 Mpx. Nečekejte žádné zázraky, fotkám viditelně chybí detaily a stačí jen troška ostrého světla a jsou silně přepálené. Navíc má zadní optika velký problém s ostřením, a to jak do dálky, tak bohužel i u makro snímků. O moc lepší to není ani v případě přední dvojice. Tu však lze využít i k odemykání telefonu. Víceméně jde ale spíš o marketingové lákadlo, než o bezpečnostní vychytávku. Odemknutí jde totiž snadno obelstít i fotografií dané osoby.



Další ukázkové snímky najdete v galerii

Oukitel K10 běží na operačním systému Android 7.1, který působí velmi prostě a vzhledem připomíná, jak vypadal androidí systém cca 3 roky zpět. Z odladěním si výrobce bohužel výrobce také velkou hlavu nedělal a tak si občas trochu počkáte.



Ukázka prostředí

U čínských telefonů jsem zvyklí na určité ústupky a dětské nemoci, ale to by se zde vzhledem k 11000 mAh baterii dalo odpustit. Výrobce to však u tohoto modelu naprosto přestřelil s cenou a telefon se tak na našem trhu prodává za 8 390 Kč, a to už je opravdu hodně. Pokud ale časem zlevní, dokážu si představit, že si své příznivce najde.

Oukitel K10 ve zkratce: