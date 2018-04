Pašeráctví 4.0: Číňané s pomocí dronů dostávali přes hranice smartphony za miliony dolarů

Chytré telefony v hodnotě za zhruba 80 milionů dolarů propašoval čínský gang z Hongkongu do Číny. Pomohl si přitom drony. Gang podle čínských úřadů použil drony na to, aby s jejich pomocí natáhnul 200 metrů dlouhý kabel mezi budovami na obou stranách hranice. Po něm pak posílal tašky naložené telefony.

Pašeráci díky tomu dostali z Hongkongu do sousedního Šenzenu až 15 tisíc přístrojů za noc, informovala CNN s odkazem na místní média. Podle tamních celníků je to poprvé, co zaznamenali použití dronů při pašování. Proti gangu úřady zasáhly v únoru.

Stanice CNN v souvislosti s případem upozornila na to, že Čína se pokouší regulovat používání bezpilotních letounů. Loni zavedla pravidla, podle kterých se například majitelé dronů od jisté váhové kategorie musí registrovat pod svým jménem.