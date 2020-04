Pátý Týden mobilně z karantény. Koronavirové okénko a nejžhavější drby ze světa smartphonů

Prvně k tématu, které hýbe celou společností, takové koronavirové okénko. Situace je tak vážná, že přivedla ke spolupráci odvěké rivaly – Apple a Google. Do svých mobilních operačních systémů chtějí dostat funkci pro trackování šíření koronaviru. Nástroj ještě není hotový a až bude, zabere nějaký čas, než se dostane do většiny telefonů. Takže možná nepomůže s touto pandemií, ale rozhodně by mohl pomoct s některou z následujících vln.

V česku už podobný systém máme, také pracuje s Bluetooth signálem telefonů, které se k vám přiblíží, jen má formu aplikace eRouška. Pro její fungování je naprosto stěžejní, aby ji používalo co nejvíce lidí – milióny, většina populace. Mapy.cz, které mají jinou funkci pomáhající s COVID-19, ani po téměř měsíci nenasbíraly ani milión uživatelů. Přitom jde o jednu z nejstahovanějších českých aplikací vůbec.

Jak se tedy do pozice masově využívané aplikace má dostat eRouška? Její propagaci ze strany vlády považuji za velmi vlažnou. To už jsou aktivnější konspirátoři, kteří lidi straší, že jim eRouška sebere poslední zbytky soukromí.

Ale abychom jen nespílali nad snahou cizích, máme pro vás jeden praktický tip. Tedy aspoň pro ty, kdo používají iPhony s Face ID a s nasazenou rouškou se nemohou dostat do telefonu. Tady je praktická návod, jak odemknout i se zakrytým obličejem:

Povíme si také o podznačce, která si založila podznačku. Nebo o tom, jak LG zrušilo vrcholný model G9 a s ním i stávající systém značení. Nová vlajková loď se prostě bude jmenovat Velvet. Ne, nic až tak nového, jen si vzpomeňte na nádherné kousky jménem LG Shine, Chocolate nebo Arena. Snad nové jméno smartphonovému byznysu LG vlije novou energii.

PS: Víte, jaký je byl v roce 2019 nejprodávanější smartphone napříč všemi evropskými trhy? Ne, iPhone to nebyl...