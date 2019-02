Peníze jsou přednější než zásady. Data ruských applistů se stěhují na ruské servery

Ruský zákon z roku 2014 požaduje, aby byla data tamních občanů fyzicky uložena na ruském území, čili na tamních serverech. Zákon vstoupil v platnost teprve loni a Apple tak musel reagovat. Jeho krok potvrdila telekomunikační agentura Roskomnadzor. Co to v praxi znamená? Zdroje uvádí, že by Apple mohl být nucen dešifrovat a poskytnout ruské vládě vybraná data o jeho uživatelích.

Zatím se má jednat o jména, adresy, e-mailové kontakty a telefonní čísla. Data na iCloudu, Fotek a zpráv iMessage by se situace týkat neměla, i když i na ně se daný zákon vztahuje. Sledované údaje by poté měly na serverech ležet minimálně po 6 měsíců.

Někteří aktivisté za lidská práva se obávají, že služby společnosti mohou být nyní použity jako zbraň proti odpůrcům prezidenta Vladimíra Putina a jejich příznivců. Apple se k situaci nevyjádřil.

Rusko ale není jediné, kde se Apple musel podřídit. Loni tento ústupek učinil i v sousední Číně, kde jsou aktuálně data uživatelů schraňována společností Guizhou-Cloud Big Data Industry. I Čína je totiž známá nevybíravým postojem vůči kritikům režimu.

Rusko i Čína jsou pro Apple velké a důležité trhy, proto se přizpůsobuje tamnímu právu, i když pak sklízí kritiku, že slevuje ze svých bezpečnostních zásad. Předpokládá se, že výnosy z těchto dvou států přivedly do kasičky Applu během posledního čtvrtletí roku 2018 více jak 13 miliard dolarů (meziroční pokles o 26 %).

Vzhledem k aktuální kauze s možností odposlouchávat FaceTime hovory tak má americká společnost se soukromím a ochranou osobních údajů nemalé problémy. Díru v softwaru opraví snadno, vyjednávat s vládami velkých států už tak jednoduché není a chce-li na nich fungovat, musí sklonit zbraně. Bitý je uživatel a reputace Applu.

Zdroj: AppleIsnider.com