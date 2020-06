Pestřejší trénink a lepší výkon. Trenér Garmin je osobní kouč schovaný v hodinkách

Přiznávám, že než jsem tuto funkci začal testovat, moc velkou důvěru ve mně nevzbuzovala. Jak by mohl robot nahradit práci skutečného lidského trenéra? Garmin ale mile překvapil a nabídl mi mnohem víc, než jsem očekával.

Funkce, o které je řeč, se jmenuje Tréninkové plány. Dostanete se k ní jednoduše přes webový i mobilní Garmin Connect, kde si vyberete, o jaký trénink máte zájem. Na výběr je běh, cyklistika a triatlon. Já jsem zkoušel běh, takže jsem si mohl vybrat z několika vzdáleností, na které chci natrénovat, a u nich ještě jak často chci trénovat a jak moc dobrý běžec jsem.

Můžete trénovat třeba na půlmaraton stylem tří tréninků týdně, nebo na rychlou pětku se čtyřmi tréninky týdně. Jak se kdo cítí. Dále stačí vybrat začátek a konec tréninkového období, které se pohybuje mezi 12 až 20 týdny, abyste vyladili formu přesně na závod. No a pak už jen začnete trénovat podle jednoho ze standardních plánů.

Vyberte si svého trenéra/trenérku

Funkce Trenér Garmin má na výběr několik variant délky cílové vzdálenosti a několik trenérů různého věku a pohlaví. Já třeba zkoušel trénink na 10km trať, kterou jsem chtěl zvládnout za 40 minut. Plán chtěl vědět, jak moc jsem zvyklý běhat a v jakém tempu. Následně suše oznámil, že dosáhnout takového cíle pro mě bude velmi složité a jestli plán nechci poupravit. Zastyděl jsem se a zadal reálnější cíl.

Dále jsem si zvolil kolikrát týdně chci běhat, které dny by to měly být a který den je ideální pro dlouhý běh. Tímto sáhodlouhým popisem chci upozornit na to, že tréninkový plán od Garminu je skutečně personalizovaný, počítá s vaší aktuální kondicí a jak jsem brzo zjistil, naplánovaný trénink zvládne přizpůsobit aktuální situaci.

Jednou vytvořený trénink se dá buď vytisknout a řídit se podle něj, ale mnohem lepší možnost je synchronizovat jej do hodinek. Pak na trénink nemusíte myslet, v daný den při spuštění běžecké aktivity hodinky samy řeknou, že dnes by se mělo běhat podle plánu. Jednotlivé úseky tréninku jsou v hodinkách přehledně popsány, zařízení samo hlídá, abyste běželi v tom správném tempu a po zvolenou dobu. A pokud ne, rozhodně to dá najevo.

Tady bych viděl jednu z nevýhod tréninkového plánu. Tréninky jsou plánovány podle tempa. Takový trénink je ideální absolvovat v rovinatém terénu, kterého v místě mého bydliště není dostatek. Takže běh v lehkém tempu se pro mne občas v kopci stával bojem o přežití, kdy hodinky stále pípaly, že zvolené tempo nedržím. Před výběhem se to chce zkrátka zamyslet, jaký trénink člověka čeká, a podle toho vybírat trasu.

Na druhou stranu, pokud se vám plán nehodí, není žádný problém přesunout jej na jiný den. Mně se například nechtěly po jednom náročném pracovním dnu běhat ještě intervaly, takže jsem si jednoduše celý trénink v plánu posunul o den dál. Trenér Garmin současně hlídá, abyste si takto neposkládali více tréninků několik dnů po sobě. Sice vám to nezakáže, ale jednoduše upozorní, že by se mohla zbytečně kumulovat únava a trénink by ztratil efekt.

V průběhu tréninkového procesu se ale dají upravovat i celkové cíle. Pokud budete třeba cítit, že jsou tréninky příliš snadné, prostě si přeplánujte cílový čas, kterého chcete v závodě dosáhnout. Nebo se vám nehodí původně zvolené dny pro běhání? Snadno je změníte na jiné.

Hodinky se vás po dokončení ptají, jak moc těžké to pro vás bylo a pokud je trénink příliš náročný, algoritmus jej přeplánuje. Tréninkový plán má svůj vlastní deník, ve kterém vidíte absolvované běhy a rady týkající se tréninku, stravy nebo odpočinku.

Zlepší vaše běhání

Nevýhody? Z mého pohledu je škoda, že Trenér nedokáže pracovat s náročností terénu, kterým člověk zrovna běží. Alternativou by mohl být trénink podle zón srdečního tepu. S hrudním pásem by to jistě bylo dostatečně přesné. Poslední výtku mám k množství nabízených tréninků. Ano, je jich hodně, ale týkají se tratí na pět a deset kilometrů, případně půlmaratonu.

Tréninkové plány od Garminu mne velmi mile překvapily – především variabilitou a schopností upravovat si je podle vlastních potřeb. I v případě, že byste netrénovali na žádný budoucí závod, doporučuji je vyzkoušet, protože do vašeho běhání přidají spoustu nových impulzů a rozhodně zlepší vaši výkonnost.