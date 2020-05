Pět fotek, ze kterých mi poklesla čelist. Foťáky v mobilech už dávno vidí víc než lidské oko…

O uplynulém víkendu jsem mobilem pořídil pět fotek, které na mě silně zapůsobily. Noční režim už má dneska kde který výrobce, ale Google jako by byl v této oblasti vždycky o krůček napřed. Vzpomínáte na neuvěřitelný režim Night Sight, nad kterým jsme žasli na podzim 2018?

Podobným stylem teď žasnu nad novým řežimem Astrofotografie, zkráceně Astro. Při premiéře Pixelu 4 jej Google prezentoval jako technologii, díky které mobil zvládne vyfotit hvězdnou oblohu. My jsme o víkendu měli zataženo, takže s hvězdami to nedopadlo, ale i když jsem zamířil na úplně obyčejnou zeď, výsledek mě dostal. Viz galerie.

Když Pixel pozná, že je upnutý ve stativu a k dispozici je opravdu málo světla, automaticky přepne na Astro (mě posloužil kapesní stativ). Co říkáte na výsledek? Působivé, že? Přitom ve slavném žebříčku DxO Mark patří pixelu místo až ve třetí desítce se ztrátou 16 bodů na aktuálního lídra...