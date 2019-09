Pět objektivů na jedinou fotku? Měla to být revoluce, DxO říká, že Nokia 9 je průšvih

Představená v únoru na veletrhu MWC, v českých obchodech od dubna, ale společnost DxO Mark otestovala fotoaparát Nokie 9 PureView až teď v září. A výsledek je velmi slabý – pouze 85 bodů znamená, že lepší je i tři a půl roku starý Samsung Galaxy S7, nebo Pocophone s menší než poloviční cenou.

DxO jde ve svém hodnocení do podrobností, takže se dočteme, že ne všechno je na fotoaparátu špatně. Například kvalitně ostří, zachycuje detaily a potlačuje šum, ale špatné je to se schopností přiblížit scénu, s vyvážením bílé, venkovní snímky často získávají růžový a kromě kvalitní stabilizace nedopadlo dobře ani video. Ostatně i my jsme v recenzi vytýkali – často až přehnaný HDR efekt bez možnosti jej vypnout a nízkou rychlost při sériovém snímání.

Nokia s modelem 9 PureView předvedla odvahu jít do ringu s něčím naprosto novým. Podle DxO se to napoprvé nepovedlo, ale doufejme, že není všem dnům konec. Za vývojem foťáku stojí kalifornský startup Light a procesorový gigant Qualcomm, kteří mají rozjetou spolupráci se Sony, Xiaomi a dalšími. Vývoj tedy pokračuje s hlavním cílem vytěžit potenciál technologie. Nechme se překvapit, kdy a jak bude příběh multifoťákových monster pokračovat.