Pětifoťáková Nokia 9 PureView bez výřezu se ukazuje na prvních renderech

Mobilně náročný SuperŘíjen je již za námi, mobilní výrobci však už nyní připravují novinky hned na start roku příštího. A jedním z nových modelů má být i Nokia 9 PureView. O té se mluví především díky pětici zadních fotoaparátů, které jsme vám již dříve ukázali na živých fotografiích.

Na internetu se nyní objevily rendery Nokie 9 založené na uniklých náčrtcích v CADu a také na doposud zveřejněných tiskových fotografiích. Vše tak nemusí úplně stoprocentně odpovídat skutečnosti, podobnost ve finále ale bude hodně vysoká. Je jasné, že telefon nedostane „módní“ výřez v displeji a ani ultraúzké rámečky. Na široký rám pod displejem už pomalu přestáváme být zvyklí. Zobrazovací panel má mít úhlopříčku 5,9" a při poměru 2:1 zobrazovat QHD matici.

Rozměry Nokie 9 budou 155 × 75 × 7,9 mm, smartphone tedy bude vyšší a tlustší než „luxusně nepraktická“ Nokia 8 Sirocco. Ta největší novinka se však ukáže na zadní straně, kde je v šestiúhelníku rozmístěno hned pět fotoaparátů, které ve dvou zbývajících kruzích doplňuje přisvětlovací dioda a laserové ostření. Záda mají být vyrobena ze skla, takže by se mohlo do hry dostat i bezdrátové nabíjení. V kovovém rámu bude umístěn USB-C a 3,5mm jack. O čtečce otisků prstů se zdroje zatím nezmiňují, mohla by však být integrována do displeje.

Připravovaná Nokia 9 PureView s pěti zadními fotoaparáty:

Nokii 9 měl pohánět Snapdragon 835, protože se však zařízení odložilo na příští rok, očekáváme upgrade na Snapdragon 845. Oficiálního oznámení bychom se mohli hned v lednu, představení by se mohlo odehrát hned na veletrhu CES 2019 v Las Vegas.

Zdroj 91mobiles