Pětiočko se chystá do Barcelony. První tisková fotka Nokie 9 PureView je tady!

Letošní veletrh MWC 2019 slibuje celou spoustu novinek, a jednou z nich bude i dlouhou dobu připravovaná Nokia 9 PureView. Na internetu se totiž objevil uniklý tiskový render, který nenechává nikoho na pochybách. Přesně tak totiž bude vypadat nejnovější vlajkový model Nokie pod křídly HMD Global.

Nokia 9 se rozhodně nechce přetahovat o prvenství v oblasti nejtenčích rámečků, čelo a brada jsou, na dnešní poměry, dost prostorově výrazné. Má to však i jednu výhodu, při hraní her na šířku displeje nebudete dlaněmi sahat přímo do displeje, za velké rámce se tak budete moci lépe zapřít. I přesto design odkazuje spíše do roku 2017, než k současným módním trendům. A třeba takový čipset, tak ten se datuje do loňského roku. Jedná se o Snapdragon 845 s obřím výkonem, tak ale nějak cítíme, že by si letošní vlajková loď zasloužila i letošní high-end čipset. Nebo se to od telefonu alespoň očekávalo...

Dlouhou dobu známým faktem je pětice fotoaparátů na zadní straně. Průstřelů na zádech je celkem sedm, do jednoho se schová přisvětlovací dioda, do druhého zřejmě laserové ostření. Čtečka otisků bude umístěna pod 5,99 QHD+ displejem, baterie má nabídnout kapacitu 4 150 mAh. Operační paměť bude 8GB. HMD Global má Nokii 9 představil 24. února v Barceloně, a to zřejmě spolu s Nokií 6.2. A nás však zajímá ze všeho nejvíce, jaký přínos bude mít ve skutečnosti pětinásobný fotoaparát.

Připravovaná Nokia 9 PureView s pěti zadními fotoaparáty: