Pie je nejrychleji rostoucí Android. Přesto se mu budou iPhonisté jenom smát

Na konferenci I/O se Google pochlubil i zajímavými čísly. Android už běží na více než 2,5 miliardy aktivních zařízení, přičemž poslední půl miliardy přibylo za pouhé 2 roky. Google navíc může slavit i kvůli zrychlujícímu se šíření nových verzí.

Android 9.0 Pie je totiž vůbec nejrychleji rozšířenou verzí v historii. K prvnímu květnovému týdnu totiž jeho zastoupení mezi aktivními zařízeními tvořilo 10,4%, což je prý výrazně dříve před plánovaným cílem. Pro srovnání loňská verze Oreo měla v květnu 2018 pouhých 5,7%. Verze Pie byla sice pro telefony Pixel vypuštěna o pár týdnů dříve než ta předchozí, ale to na takto velkém procentuálním rozdílu nesehraje velkou roli.

10 years and now over 2.5 billion active devices. Thanks for joining us on this journey. #io19 pic.twitter.com/wC2VcVgEBS