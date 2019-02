Pitva kreditky, kterou se odemykají a startují Tesly. Levné, přitom bezpečné řešení

Existují tři způsoby, jak odemykat vozy značky Tesla. Můžete použít mobil s appkou (díky Bluetooth se stačí přiblížit ke dveřím), klíček ve tvaru auta za 150 dolarů, nebo kartu za 10 dolarů. A právě do na ni se blíže podíval chorobný rozebírač drobné elektroniky JerryRigEverything.

Obvyklým nožem to tentokrát nešlo příliš dobře, a tak při druhém pokusu nechal kartu rozpustit v ředidle. Z plastu o rozměrech klasické kreditky vystoupila měděná anténa obíhající obvod celého obdélníku a malý RFID čip. Karta tedy dává anténě tvar a chrání ji před deformací. Jak Jerry vyzkoušel, funguje i po přeložení, takže není nereálné vestavět ji do něčeho menšího, co by se vešlo do přívěsku na klíče.

Jednoduché, levné, přitom bezpečné řešení. Ostatní výrobci by se měli u Tesly inspirovat...