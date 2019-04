Pixel 3a uniká na dalších snímcích. Takto vypadá střední třída „made by Google”

Ačkoliv k oficiálnímu představení nových Pixelů 3a a 3a XL má dojít, až 7. května na konferenci Google I/O, známe dopředu jejich podobu i prakticky specifikace z předchozích úniků. Některé zavinil dokonce samotný Google, který před týdnem omylem zveřejnil snímek telefonů s ochranným pouzdrem. Dnes máme k dispozici i detailní render samotného přístroje, který na svém twitteru zveřejnil Evan Blass (@evleaks). Jde sice pouze o menší model 3a, ale ten větší by se od něj neměl nijak výrazně lišit.



Pixel 3a na uniklých renderech (obr.: @evleaks, Androidheadlines.com)

Obrázek v podstatě potvrzuje předchozí úniky, kdy můžeme vidět, že jeho design vychází z řady Pixel 3 včetně širokých rámečků, jen tentokrát bez stereo reproduktorů. Zajímavé, že v rámci bílé varianty má model 3a oranžové zapínací tlačítko, narozdíl od toho zeleného u základního Pixelu 3.

Telefon by podle spekulací měl nabídnout 5,6” FullHD+ displej a o výkon by se měl postarat procesor Qualcomm Snapdragon 670 spolu s 4 GB RAM. Větší model by se neměl vzhledově nijak lišit, jen nabídne větší 6” displej a výkonnější procesor Snapdragon 710. Oba telefony přijdou s 64GB vnitřním úložištěm. Samozřejmostí je čistý Android 9.0 Pie. Kompletní specifikace budeme znát už za necelé 2 týdny.