Google Pixel 4 má bezdotykové ovládání a jeho foťák zachytí i mléčnou dráhu

Vzhledem k rekordní sérii úniků šlo o formalitu, ale Google dnes v New Yorku představil nové vlajkové modely Pixel 4 a Pixel 4 XL. Liší se především v rozměrech a velikosti OLED displeje, který má 5,7" a 6,3" při Full HD+ respektive QHD+ rozlišení. Skvělou zprávou je navýšení obnovovací frekvence panelu na 90 Hz, nechybí ani HDR.

Na rozdíl od loňské generace jsou nyní oba modely bez výřezu v displeji. Místo něj Google konzervativně sáhl po větším horním rámečku. Vešel se reproduktor (se spodním tvoří stereo), 8 MPx selfie kamera a senzory pro pokročilé 3D odemykání obličejem, které je údajně nejrychlejší na světě díky tomu, že proces odemykání začne ještě před probuzením telefonu. Novinkou je také senzor pro bezdotykové ovládání Motion sense, které umožní gesty rukou před displejem přepínat hudbu, měnit hlasitost, přijímat hovory a další schopnosti, podrobněji vysvětleno zde:

Hlavní změny se však udály na zádech telefonu. Pixely poprvé dostávají dvojitý fotoaparát. Široký objektiv nabídne tradičních 12 Mpx (f/1,7) a doplní jej 16 Mpx teleobjektiv (f/2,4). Oba nabídnou optickou a elektronickou stabilizaci. Tím hlavním jsou však softwarové novinky!

Zejména vylepšení noční režim, který nyní kombinuje dlouhou expozici s vícenásobným pořízením snímku, čímž kvalitu nočních fotek posouvá neskutečně dopředu. Alespoň podle prezentovaných fotografií, na kterých telefon dokázal zachytit hvězdy a celou mléčnou dráhu. Nové je Live HDR+, které dokáže zobrazit reálný HDR+ obraz v náhledu kamery, ještě před pořízením. Funkce Super-res zoom dokáže díky umělé inteligenci digitálně zoomovat v působivé kvalitě. Šikovnou novinkou je i duální změna expozice nebo automatické vyvážení bílé rovněž postavené na AI.



Srovnání nočního režimu u Pixelu 3 (vlevo) proti Pixelu 4. Tohle ještě žádný telefon nevyfotil...

Procesor Qualcomm Snapdragon 855 je doplněný o 6 GB RAM. Škoda jen, že základní úložiště zůstává na 64 GB. Připlatit si můžete za 128 GB. Nechybí ani čip Google Titan M, který se stará o šifrované ukládání citlivých dat.

Překvapující je poměrně nízká kapacita baterie 2800 respektive 3 700 mAh u Pixelu 4 XL. Zatímco u většího modelu si proti loňsku baterie o 270 mAh polepšila, menší model má kupodivu baterii o 115 mAh slabší. Chválíme však bezdrátové nabíjení Qi, drátově můžete rychle nabíjet pomocí přibalené 18W nabíječky skrze USB-C. Škoda jen, že zmizel 3,5 mm jack. Telefon nepodporuje 5G sítě, „pouze“ gigabitové LTE s podporou Dual SIM (díky eSIM).

Systém je samozřejmě čistý Android 10 s dlouhou softwarovou podporou. Telefon se tak může těšit na další tři roky bezpečnostních aktualizací. Tradičním benefitem Pixelů bylo neomezené úložiště na Google Fotkách v originální kvalitě, ale letos toto Google bohužel zrušil (neomezeně lze ukládat ve snížené kvalitě a rozlišení, ale to mohou všichni, kdo si stáhnou aplikaci). Tři měsíce 100GB tarifu na Google disku je jen velmi slabá náplast.

Novinkou vycházející z Androidu 10 je vylepšený Google Assistant, který je nyní stále dostupný v dolní liště. Od 19. listopadu si také na Pixelu 4 uživatelé (ve vybraných zemích) budou moci zahrát špičkové herní tituly streamované skrze službu Google Stadia. Zaujal vylepšený diktafon, který nahrávaný zvuk rovnou převádí na text, se kterým pak můžete dále pracovat nebo v něm vyhledávat. Bohužel zřejmě nebude k dispozici v češtině.



Nahrávaný zvuk se v diktafonu rovnou převádí na text

Telefony půjdou do prodeje ve třech barevných variantách Just Black, Clearly White a nové oranžové Oh So Orange. Telefon je už dnes k předobjednání, cena startuje stejně jako loni na 749€ (19 300 Kč) respektive 899€ (23 200 Kč) v případě Pixel 4 XL. Do volného prodeje se telefony na vybraných trzích dostanou od 24. října, u nás později a dráže, protože oficiální podpora od Googlu chybí.

Google Pixel 4 ve zkratce: