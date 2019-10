Pixel 4 meziročně zdraží. Pořád ale bude levnější než iPhone 11 Pro

Do oficiální premiéry nových Pixelů 4 zbývá ještě týden a prostřednictvím novináře Evana Blasse a jeho twitterového účtu @evleaks už nyní unikají ceny nových zařízení. Pokud se ukážou jako správné, bude to znamenat, že telefony meziročně nepatrně zdraží, a to v průměru zhruba o 50 eur (cca 1 300 Kč).

Blass demonstruje zdražení na kanadských cenách, které jsou meziročně vyšší zhruba o 5 %. Zároveň se také pomalu naplňuje spekulace, že nejnižší paměťová varianta zůstane stejně jako u nových iPhonů na hodnotě 64 GB. Dostupná bude ještě dvojnásobná porce 128 GB a otázka je, zda budou či nebudou i vyšší verze.

Jisté je, že Pixely 4 budou nejčastěji srovnávány s novými iPhony. Pouze ten nejnižší z nich, iPhone 11, bude v kanadských cenách levnější než Pixely, stojí totiž 979 dolarů. Verze iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max vycházejí na 1 379, resp. 1 519 kanadských dolarů, tedy zhruba o 30 % dráž než uvažované ceny Pixelů.