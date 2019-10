Pixel 4 přinese unikátní technologii. Bezdotyková gesta našich rukou bude sledovat radar

Od roku 2014 v Googlu pracují na projektu Soli – radarové technologii určená pro bezdotykové ovládání. Hodinky by díky Soli mohly reagovat na jemné pohyby prstů, v mobilech půjde spíše o mávání a gesta celé ruky. Přesně to teď vidíme ve videích, o kterých 9to5Google tvrdí, že jsou budoucí reklamy na Google Pixel 4. Zdá se tedy, že Google technologii doladil a pod jménem Motion Sense ji konečně vrhne do skutečného produktu.

V klipech vidíme, jak…

mávnutí ruky nad telefonem odloží budík (mávnutí v opačném směru by jej ukončilo), mávnutí odmítne příchozí hovor, v závislosti na směru mávnutí přeskočí hudební přehrávač na další nebo předchozí skladbu.

…tedy nic úplně světoborného. Podobné funkce už jsme v minulosti viděli, mávnutí ruky se detekovalo buď čelní kamerou, nebo ToF kamerou. Motion Sense udělá stejnou službu, ale s řádově nižšími energetickými nároky a vyšší spolehlivostí. Jak často se dostanete do situace, že byste takovou funkci upřednostnili namísto běžného dotyku displeje? Jak často se stane, že budete sahat po vyzvánějícím telefonu a Motion Sense pohyb vyhodnotí jako odmítnutí hovoru?



Čip pro Soli/Motion Sense má pouhých 8×10 milimetrů. Grafika naznačuje, jaká gesta umí radar identifikovat.

Soudy si však nechme po 15. říjnu, kdy Google představí Pixel 4 a o nové technologii a jejím praktickém použití se dozvíme více.

Takhle Google představil Project Soli veřejnosti: