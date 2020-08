Pixel 5 nepoběží na nejvýkonnějším čipsetu. Vystačí si se Snapdragonem 765G

O tom, že Google připravuje na podzimní premiéru Pixelu 5, se šušká už několik týdnů. Již dříve se spekulovalo o tom, že budoucí „vlajkový“ pixel nedostane ten nejvýkonnější čipset pod sluncem, a AI Benchmark toto tvrzení potvrdil. Test, který se zabývá testováním umělé inteligence, potvrdil, že v telefonu nepoběží aktuálně nejvýkonnější Snapdragon 865+, ale „pouze“ Snapdragon 765G. Telefon, který světu poprvé představí Android 11, dostane k 7nm čipsetu na pomoc 8GB operační paměť.

Pětkový pixel by měl dále nabídnout displej s průstřelem a duální fotoaparát na zádech, do hry se zřejmě dostane i bezdrátové nabíjení. Na příkladu připravovaného Pixelu 5 je vidět, že mnohdy nezáleží na tom, zda má telefon nejvýkonnější čipset nebo 16GB RAM, ale spíše na tom, jak je software odladěn, resp. přizpůsoben na míru použitému hardwaru. Google by měl Pixel 5 představit v průběhu podzimu. A do té doby se bude obrázek chystaného Pixelu díky únikům postupně zpřesňovat.

Nejnovější smartphone od Googlu? V tuto chvíli Pixel 4a: