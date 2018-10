Plantui 6 je chytrá zahrádka, se kterou vypěstuje zeleň i kancelářská krysa. Vyzkoušeli jsme to

Testování u nás začalo mírným zklamáním. Od věcí, které se pyšní přívlastkem „chytrý“, očekáváme spojení se smartphonem a mobilní aplikaci. Od Plantui 6 Smart Gargen jsme si slibovali, že zasejeme a pak už nás čekají jen notifikace typu „je potřeba zalít“ nebo „hotovo, můžete sklízet“. Mysleli jsme, že mezitím si budeme rostlinky prohlížet v aplikaci prostřednictvím integrované kamery. Tenhle „hrnec“ (jak jsme si zahrádku v redakci překřtili) však nic takového neumí.

Postup je jednoduchý. Do spodního lavoru nalijete tři litry vody, přidáte tři lžičky hnojiva, do horního roštu vložíte připravené puky, přiklopíte poklici, celé to připojíte do elektriky a čekáte.

Tohle video jsme natočili už před dvěma týdny, takže v neděli v 18:00 v Týdnu mobilně uvidíte, jak naše zahrádkaření pokračuje. Prvně jsme byli hodně zvědaví, ale druhý den to vypadalo, že vata u semínek není ani mokrá a přemýšleli jsme, jestli není hrnec rozbitý. Pak jsme se rozprchli po evropských tiskových konferencích, na zahrádkaření jsme zapomněli a po návratu nám udělala radost svěží zeleň.



Takhle jsme hrnec nechali ležet a na dva týdny jsme zmizeli z redakce.

A víte co? Ono to roste! Úplně samo...

Líbí se vám to? Osvědčila se první sklizeň? Chcete pěstovat dál? Nacpete hrnec do myčky, abyste začínali s čistým štítem, ale pak narazíte na krutý obchodní model výrobce. Nejenže samotný hrnec není nic levného (Mall.cz ho prodává za 5 990 Kč), ale tři puky se semínky přijdou na 149 Kč (na výběr je máta, majoránka, petržel, šalvěj, tymián, řeřicha, oregáno, koriandr, Pok Choy, indická hořčice, kopr, salát, macešky, orchideje a o stovku dražší Chilli Demon). Abyste zaplnili rošt, potřebujete dvě balení. Dorostla vaše zeleň k poklici? Budete muset přikoupit „height block“ za 390 Kč.

Ale přes to všechno náš hrnec milujeme. Celý ten koncept funguje. Koupit, za tři minuty zaset a pak už se bezstarostně kochat. Takovéhle zahradničení zvládnou i takové kancelářské krysy, jako jsme my :-)