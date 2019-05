Platby i bez terminálů. Apple představil NFC štítky pro příjem plateb Apple Pay

Mobilní platby jsou v poslední době pro Apple velkým tématem, ostatně je tomu jen pár týdnů, co představil vlastní kreditní kartu Apple Card. Pro situace, kde se bezkontaktně platí jen velmi těžko nyní představil NFC štítky s podporou Apple Pay, které mají být alternativou za běžné bezkontaktní terminály.

Jak to funguje? Každý štítek bude naprogramovaný tak, aby při kontaktu s iPhonem otevřel rozhraní Apple Pay a umožnil instatní platbu obchodníkovi bez toho, aniž by si uživatel musel stahovat aplikaci daného obchodu či služby.

Podle Applu mohou mít tyto NFC tagy široké využití hlavně díky své jednoduchosti. Firma jako příklady zmínila bikesharing či parkovací automaty, kdy uživatel jednoduše dojde ke kolu či automatu, přiloží ke štítku telefon a rovnou zaplatí.

Apple announced support for NFC stickers/tags that trigger Apple Pay for payment without having an app installed. Imagine tapping your phone on a scooter or a parking-meter and paying for it without signing up or downloading an app first. #ApplePay https://t.co/owgOsH3N7L pic.twitter.com/jpxUf7H6v6