Plošný zákaz mobilů v českých školách? Názory rodičů i učitelů se liší

Se začátkem nového školního roku se opět vynořily diskuze, zda mobilní telefony nenarušují výuku a jestli by se raději jejich používání v době vyučování nemělo plošně zakázat, podobně jako to už udělali například ve Francii. T-Mobile si k tomuto tématu nechal vypracovat průzkum od agentury IPSOS a jeho výsledky nejsou jednoznačné. Úplný zákaz telefonů by odmítli například někteří učitelé.

Dvě třetiny rodičů se přiklání k tomu, aby se v Česku zavedl plošný zákaz používání mobilních telefonů během celého času, který žáci tráví ve škole. Hlavním důvodem je rozptylování od výuky a také možnost zneužití při písemkách. Některým rodičům vadí i časté poměřování značek a cen telefonů mezi dětmi, které může vést k prohlubování sociálních rozdílů.



Podle některých učitelů je problematičtější používání mobilů o přestávkách než v hodině

Benevolentnější jsou k používání mobilů ve škole mladší rodiče, kteří v nich nevidí překážku, ale spíš příležitost pro zapojení do výuky, která může být interaktivnější a tím i pro děti atraktivnější. S tímto přístupem se ztotožňují i někteří psychologové a pedagogičtí odborníci. Bohumil Kartous z informačního centra vzdělávání trefně poznamenává: „Zákaz či omezení používání chytrých telefonů ve výuce je odrazem bezradnosti dospělých.“

Radši v hodině než o přestávce?

Mezi učiteli je počet příznivců a odpůrců používání mobilů ve školách vyrovnaný. Někteří se snaží mobilní telefony a internet integrovat do vyučování, jiní vnímají spíše problematické důsledky používání mobilů. Zatímco plošný zákaz mobilů si přejí zejména starší učitelé, většina vyučujících do 35 let vidí v internetu a mobilních telefonech pomocníky pro výuku. Internet používají aktivně pro práci s žáky tři čtvrtiny učitelů. Alespoň třetina jich zadává úkoly a projekty tak, aby při nich žáci využívali svoje mobilní telefony.

„Zákaz používání telefonů ve výuce je odrazem bezradnosti dospělých.“

Dalších zhruba 40 % vyučujících internet při hodinách využívá, ale žáci své mobily musí mít během výuky schované. Čtvrtina učitelů vnímá jako problém používání mobilů o přestávkách. Podle nich řada žáků tráví s mobilem v ruce takřka veškerý čas o přestávkách, což má za následek špatnou připravenost na výuku i zhoršenou komunikaci mezi spolužáky, kteří se díky mobilům zavírají do vlastního světa. Téměř všichni dotazovaní učitelé se shodují, že je potřeba pro používání mobilů stanovit konkrétní pravidla a ta vyžadovat.